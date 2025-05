Die bundesweite Aktion Tag des Mädchenfußballs macht Station in Oberhausen. Der SVO richtet ihn am Samstag auf seinem Sportgelände aus.

Der SV Oberhausen richtet am Samstag einen Tag des Mädchenfußballs auf seiner Sportanlage aus. Er richtet sich an Mädchen zwischen fünf und zehn Jahren, die Interesse am Fußball haben. „Unser Ziel ist es, Lust auf Fußball zu machen“, sagt Organisator Daniel Scholz.

Er und sein Team haben Kitas und Grundschulen animiert, auf die Aktion hinzuweisen und mit interessierten Mädchen nach Oberhausen zu kommen. Nach einem gemeinsamen Frühstück um 9.30 Uhr wird es Trainingseinheiten und Vorträge geben. Der Clou: Die langjährige Nationaltorhüterin Almuth Schult wird sich mit einer Videobotschaft an die Mädchen richten. Sie arbeitet mit einem ehemaligen Fußballer der Oberhausener zusammen, der den Kontakt hergestellt hat. Neben reinen Anfängerinnen sind auch Mädchen eingeladen, die schon Erfahrungen in Vereinen gesammelt haben. Zum Abschluss des Tages können die Teilnehmerinnen das Fußballabzeichen erwerben. Anmeldungen sind bei Daniel Scholz unter 0171/7254290 möglich.