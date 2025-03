Das war ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenverbleib in der 2. Bundesliga für die Andernacher Fußballerinnen. Warum das 1:0 gegen Gütersloh der SG 99 so viel Hoffnung macht.

Die Hoffnung lebt – doch sie atmet noch schwer. Mit dem mehr erkämpften als erspielten 1:0-Sieg im Kellerduell gegen den FSV Gütersloh haben die Fußballerinnen der SG 99 Andernach den Rückstand auf den rettenden 11. Tabellenplatz in der 2. Bundesliga auf drei Punkte verkürzt und dafür gesorgt, dass die mutigen Rechenspielchen, an deren Ende der Klassenverbleib der Bäckermädchen steht, noch eine Grundlage haben. „Wenn wir heute nicht gewonnen hätten“, sprudelte es aus der erleichterten SG-Trainerin Isabelle Hawel heraus, „wäre es fast unmöglich gewesen. Jetzt sind wir weiter in der Verlosung.“

Möglich machte die Jubelarie der SG-Familie eine, mit der man nicht unbedingt gerechnet hätte. Alina Wagner, die wochenlang im Ausland weilte und die Winter-Vorbereitung verpasste, hatte sich zuletzt in der zweiten SG-Mannschaft in der Regionalliga Spielpraxis verschafft. Vor der Partie gegen Gütersloh traute sie sich einen „Einsatz für 10 bis 15 Minuten“ zu und versprach leichtfertig: „Dann mach‘ ich auch ein Tor.“

„Jeder träumt von einem solchen Tor, und ich habe es gemacht.“

Die Andernacher Torschützin Alina Wagner

Gesagt getan, und es sah so einfach aus. Leonie Wäschenbach schlug von rechts eine „perfekte Flanke“ (Wagner), die von der Linksverteidigerin zur Torjägerin umgeschulte Jokerin stieg hoch, kam vor Güterslohs Torfrau Sarah Rolle an den Ball und köpfte ihn ins Tor (83.). Der Jubelsturm, der losbrach, war eine Eruption der Erleichterung. „Jeder träumt von einem solchen Tor“, schwärmte die Schützin hinterher, „und ich habe es gemacht.“ Nicht zum ersten Mal, wie Alina Wagner erinnerte: „Gegen Weinberg habe ich genauso nach Wäschis Flanke getroffen, das macht es doppelt super.“

Die Andernacherinnen spannten ihre treuen Anhänger allerdings auf eine harte Folter, bis sie jubeln durften. Nur keinen frühen Rückstand hinnehmen müssen, hatte Teammanager Bodo Heinemann vor dem Anpfiff des Schicksalsspiels wie ein Mantra vor sich hingemurmelt, und doch wäre genau das um ein Haar passiert. Kaum fünf Minuten waren vorbei, da kam ein Rückpass von Maren Weingarz auf dem stumpfen Rasen nicht richtig ins Rollen, Gästestürmerin Celina Baum eroberte den Ball gegen Maggi Schumacher und Laura von der Laan und strebte scheinbar unaufhaltsam dem leeren Tor zu. Doch dann entschloss sich Baum entgegen aller fußballerischen Vernunft für einen frühen Abschluss aus fast 20 Metern – und traf den Pfosten.

i Leonie Wäschenbach (blaues Trikot) versucht, den Ball von der Torhüterin Sarah Rolle (Gütersloh) abzufangen. Norina Tönges

Die Szene war symptomatisch für diesen Abstiegsthriller. Auf beiden Seiten lagen die Nerven blank, überhastete Abschlüsse, leichte Ballverluste, ungenaue Flanken und Pässe ins Niemandsland bestimmten die Partie. Spielerisch hatte Andernach deutliche Vorteile, kombinierte sich bisweilen sehenswert durchs Mittelfeld, doch in Strafraumnähe stieß die Fußballkunst der SG 99 an ihre Grenzen. Unterm Strich hatten die Gäste, denen ebenfalls nur ein Sieg im Abstiegskampf geholfen hätte, sogar die besseren Chancen, die sie aber allesamt ohne Glück und Geschick vergaben.

Nach Alina Wagners Tor wurde es noch mal richtig schwer, weil Sarah Klyta nach einem angeblichen Ballwegschlagen von Schiedsrichterin Celina Böhm die Gelb-Rote Karte sah und die Andernacherinnen die letzten acht Spielminuten plus vier Minuten Nachspielzeit in Unterzahl überstehen mussten. „Heute hatten wir auch das Glück, das man am Ende braucht und das wir so lange nicht hatten“, freute sich Wagner

Wie Hawel und Strotzer ihr Team heißgemacht haben

„Als Tabellenletzter konnten wir tiefer nicht mehr sinken, deshalb wollten wir heute ein neues Kapitel beginnen“, berichtete Isabelle Hawel, wie sie und Trainerkollege Thomas Strotzer ihr Team heißgemacht hatten. „Heute wollten wir drei Dinge sehen: Kampf, Leidenschaft und den Willen, jeden Zweikampf zu gewinnen, keinen Sprint zu scheuen und das Tor zu machen.“ Bei allen Defiziten: Weil sie diese Vorgaben punktgenau erfüllten, haben die Bäckermädchen sich diesen Sieg verdient. „Jetzt beginnt unsere Aufholjagd“, gab Hawel die neue Positivstimmung in Andernach wieder, „die Geschichte kann noch richtig gut werden.“

SG 99 Andernach – FSV Gütersloh 1:0 (0:0)

SG 99 Andernach: Van der Laan – Engels (70. Hisenaj), Schumacher, Krump, Weingarz – Wäschenbach, Schermuly (70. Klyta), Kossmann, Stöhr (70. Müller) – Schraa (78. Klyta), Petri (78. Wagner).

FSV Gütersloh: Rolle – Schmidt, Schuster, Stoian, Kappmeier (86. Kilic) – Bultmann (86. Tappe), Berning (62. Wisniewski – Pagel (76. Leubner), Weber, Hokamp (46. Tellenbröker) – Baum.

Schiedsrichterin: Celina Böhm (Lüneburg).

Zuschauer: 215.

Tor: 1:0 Alina Wagner (83.).

Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Sarah Klyta (84., Andernach) wegen Ballwegschlagens.

Nächste Aufgabe für die SG 99: Auswärtsspiel beim SC Freiburg II am Sonntag, 13. April, 10 Uhr.