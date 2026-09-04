Holzbach bei FSG statt daheim Alina Kuhn kehrt zurück, Emma Michel gesperrt Mirko Bernd 04.09.2026, 15:59 Uhr

i Helen Röhrig (in Schwarz-Weiß) und ihr SV Holzbach wollen den dritten Sieg im dritten Spiel, es geht zum nicht schlecht einzuschätzenden Aufsteiger FSG Wienau. Christian Kiefer

Bei den Frauen des Fußball-Rheinlandligisten SV Holzbach steht ein außergewöhnliches Comeback an: Alina Kuhn ist nach eineinhalb Jahren zurück und steht im Kader im Auswärtsspiel bei der FSG Wienau.

Vor dem Auswärtsspiel der Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach am Sonntag (15 Uhr) in Urbach beim Aufsteiger FSG Wienau/Freirachdorf/Maischeid gibt es einige interessante Themen.Zum einen haben Wienau (Stadtteil von Dierdorf im Landkreis Neuwied) und Holzbach das Heimrecht getauscht, da das Simmerner Hunsrückstadion noch gesperrt ist und der Kunstrasen von den eigenen Männern der SG Soonwald/Simmern belegt.







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