Nach dem Abpfiff wurde es emotional auf dem Kirn-Sulzbacher Sportgelände. Während die Verbandsliga-Fußballerinnen des 1. FSV Mainz 05 II ihre Meisterschaft feierten, die sie mit dem 5:0 (2:0)-Erfolg über die SG Kirn/Kirn-Sulzbach eingetütet hatten, standen bei den Gastgeberinnen die Zeichen auf Abschied. Im Mittelpunkt: der langjährige Trainer Markus Schaaf, der auf eigenen Wunsch eine Fußball-Pause einlegen wird.

„Ich gehe mit einem weinenden Auge. Über die Jahre sind ja auch Freundschaften entstanden. Deshalb fällt mir der Abschied nicht leicht“, sagte Schaaf. Doch bei seinen Nachfolgern Lukas Stilz und Bernd Gaulke sieht er das Team in guten Händen. Allerdings muss der Aufsteiger nach einer holprigen, von Personalsorgen geprägten Saison zurück in die Landesliga.

„Kompliment an die Mannschaft, wie sie sich in den vergangenen Wochen reingehängt hat.“

Markus Schaaf

Auch in der finalen Partie war der Kader dezimiert und wieder einmal zusammengewürfelt. Torhüterin Mariella Werle beispielsweise lief in der Innenverteidigung auf. Trotzdem hielten die Kirnerinnen gut dagegen und verabschiedeten sich – worauf Schaaf immer Wert gelegt hatte – anständig aus der Liga. „Die Mädels haben es dem Gegner schwer gemacht. Sie haben taktisch sehr gut gespielt, haben sich wirklich in jeden Zweikampf geworfen“, sagte der Trainer und schickte ein Lob hinterher: „Kompliment an die Mannschaft, wie sie sich in den vergangenen Wochen reingehängt hat.“

Die Mainzerinnen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht, hatten die größeren Spielanteile und mehr Chancen. Doch die Kirnerinnen schafften es, sich nicht erneut überrollen zu lassen, und machten es dem Spitzenreiter über weite Strecken nicht leicht. Der erste Gegentreffer fiel erst nach einer halben Stunde, der zweite etwas unglücklich direkt vor der Halbzeit. Und quasi mit dem Schlusspfiff erzielten die Gäste durch einen Foulelfmeter das 5:0.