Wie im Vorjahr bedeutete das Kräftemessen mit dem Regionalligisten 1. FFC Montabaur für die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez das Aus im Rheinlandpokal. Beim 0:2 (0:1) zog sich der Außenseiter aber sehr gut aus der Affäre.
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Die Fußballerinnen des Rheinlandligisten SV Diez-Freiendiez haben sich erhobenen Hauptes aus dem Rheinlandpokal verabschiedet. Das Team vom Wirt unterlag dem benachbarten Regionalligisten 1. FFC Montabaur nach achtbarer Vorstellung mit 0:2 (0:1). Die Tore vor 75 Zuschauern markierten Emilia Hartmann (41.