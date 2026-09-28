Regionalligist gewinnt 2:0 – Favorit Montabaur nimmt die Hürde am Freiendiezer Wirt Stefan Nink 28.09.2026, 15:59 Uhr

i Emilia Hartmann (rechts, im Laufduell mit Lilli Dietrich) brachte den 1. FFC Montabaur beim Pokalspiel am Wirt kurz vor der Pause in Führung. Andreas Hergenhahn

Wie im Vorjahr bedeutete das Kräftemessen mit dem Regionalligisten 1. FFC Montabaur für die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez das Aus im Rheinlandpokal. Beim 0:2 (0:1) zog sich der Außenseiter aber sehr gut aus der Affäre.

Die Fußballerinnen des Rheinlandligisten SV Diez-Freiendiez haben sich erhobenen Hauptes aus dem Rheinlandpokal verabschiedet. Das Team vom Wirt unterlag dem benachbarten Regionalligisten 1. FFC Montabaur nach achtbarer Vorstellung mit 0:2 (0:1). Die Tore vor 75 Zuschauern markierten Emilia Hartmann (41.







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