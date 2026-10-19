Hawel: Ist nicht zu erklären 1:6-Debakel! Andernacher trauen ihren Augen nicht Stefan Kieffer 19.10.2026, 11:22 Uhr

i Die Bäckermädchen aus Andernach (hier nach dem Spiel gegen Bochum), haben sich eine derbe Klatsche vor eigenem Publikum abgeholt. Norina Tönges

Die Andernacher Bäckermädchen zeigen gegen Essen eine halbe Stunde zum Vergessen. SG 99-Trainerin Isabelle Hawel konnte sich nicht daran erinnern, jemals so ein Debakel erlebt zu haben.

Selbst die erfahrene Isabelle Hawel konnte sich nicht erinnern, jemals so ein Desaster erlebt zu haben, weder als Spielerin noch als Trainerin. Gerade mal 25 Minuten benötigten die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach, um im Heimspiel gegen den Bundesliga-Absteiger SGS Essen sage und schreibe fünf Tore zu kassieren.







Artikel teilen

Artikel teilen