Die Andernacher Bäckermädchen zeigen gegen Essen eine halbe Stunde zum Vergessen. SG 99-Trainerin Isabelle Hawel konnte sich nicht daran erinnern, jemals so ein Debakel erlebt zu haben.
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Selbst die erfahrene Isabelle Hawel konnte sich nicht erinnern, jemals so ein Desaster erlebt zu haben, weder als Spielerin noch als Trainerin. Gerade mal 25 Minuten benötigten die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach, um im Heimspiel gegen den Bundesliga-Absteiger SGS Essen sage und schreibe fünf Tore zu kassieren.