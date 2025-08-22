Mit einem Auswärtsspiel in Ober-Olm steigt der 1. FFC Montabaur in die Punktrunde der Frauen-Regionalliga Südwest ein. Das dort kein Spaziergang zu erwarten ist, wissen die Fußballerinnen aus dem Westerwald nur zu gut.

Über mangelnde Abwechslung in der Vorbereitung kann sich beim 1. FFC Montabaur niemand beklagen. Statt eine Woche vor dem Auftakt in der Frauen-Regionalliga Südwest vielleicht ein finales Testspiel zu bestreiten, konnten die von Timo Kluger trainierten Fußballerinnen bereits unter Wettkampfbedingungen den Ernstfall proben.

„Endlich fängt das Tagesgeschäft an. Der Pokal ist jetzt erstmal ausgeblendet.“

Timo Kluger, Trainer 1. FFC Montabaur

Gegen den Liga-Konkurrenten SC Siegelbach setzten sich die Westerwälderinnen in der Play-off-Runde mit 3:0 durch, zogen dadurch in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals ein und erwischten mit dem früheren Deutschen Meister und Champions-League-Gewinner 1. FFC Turbine Potsdam ein gut klingendes Los, das trotz des großen Namens Chancen auf ein Weiterkommen lässt.

Es war also viel los in den vergangenen Tagen rund um den FFC, dennoch freut sich der neue Trainer nun auf den Liga-Alltag, der mit dem Auswärtsspiel beim SV Ober-Olm (Sonntag, 15 Uhr) Fahrt aufnimmt. „Endlich fängt das Tagesgeschäft an“, sagt Timo Kluger. „Der Pokal ist jetzt erstmal ausgeblendet.“

Gute Beteiligung in der Vorbereitung

Für das, was nun beginnt, sieht der Nachfolger von Frank Rath seine Mannschaft gut gerüstet. „Mit der Vorbereitung sind wir sehr zufrieden“, sagt Kluger im Namen des Trainerteams, das er gemeinsam mit Co-Trainer Frank Buska und Torwarttrainer Max Pickartz bildet. „Bei einer durchschnittlichen Trainingsbeteiligung von 18 Spielerinnen sind wir hier sicherlich schon mal auf einem guten Weg.“

Doch das muss man auch, um einmal mehr das seit Jahren gesetzte Ziel, möglichst frühzeitig nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben, erneut zu erreichen. „In Ober-Olm werden wir gerade zu Beginn der Saison auf eine kampfstarke Truppe stoßen“, weiß Kluger. Neben dem Gegner werde auch der Kunstrasen, den der FFC-Coach in die Kategorie „Betonplatte“ einordnet, seinem Team die Sache „nicht einfach machen“.

Hinten die Null halten, vorne „das eine Ding“ machen

Ein fußballerischer Leckerbissen sei gegen diesen Gegner und auf diesem Untergrund wohl nicht zu erwarten. „Wir sollten einfach schauen, dass wir hinten gut stehen und die Null halten und vorne das eine Ding machen“, formuliert Kluger seinen Anspruch.

In der vergangenen Saison quälte sich der 1. FFC Montabaur zu Hause durch Marie Fischers Treffer in der Nachspielzeit zu einem 3:2-Heimsieg, nachdem man sich in der Hinrunde in Ober-Olm mit einem 1:1 hatte begnügen müssen.