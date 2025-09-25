Bereit für Turbine Potsdam
1. FFC Montabaur will wieder Pokal-Geschichte schreiben
Durch den 1:0-Sieg im Rheinlandpokal-Finale gegen den SC 13 Bad Neuenahr sicherte sich der 1. FFC Montabaur Mitte Juni die Teilnahme an der Qualifikation zum DFB-Pokal. Nach dem 3:0-Sieg gegen Siegelbach folgt am Samstag in der ersten Hauptrunde das (vorläufige) Spiel des Jahres für die Westerwälderinnen: Im Schulstadion Westerburg empfängt der Regionalligist den namhaften Zweitligisten Turbine Potsdam.
Was die Namen angeht, ist es der Kampf David gegen Goliath, wenn der 1. FFC Montabaur im DFB-Pokal den ehemaligen Deutschen Meister und Champions-League-Sieger Turbine Potsdam empfängt. Doch in der Gegenwart sind sich beide Teams deutlich näher.

Langsam wird greifbar, was seit Wochen immer wieder Thema ist und in den vergangenen Tagen alle anderen Gedanken endgültig verdrängt hat: In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals der Frauen empfängt der 1. FFC Montabaur am Samstag, 15 Uhr, im Schulstadion Westerburg den Fußball-Zweitligisten Turbine Potsdam.

