Was die Namen angeht, ist es der Kampf David gegen Goliath, wenn der 1. FFC Montabaur im DFB-Pokal den ehemaligen Deutschen Meister und Champions-League-Sieger Turbine Potsdam empfängt. Doch in der Gegenwart sind sich beide Teams deutlich näher.
Lesezeit 3 Minuten
Langsam wird greifbar, was seit Wochen immer wieder Thema ist und in den vergangenen Tagen alle anderen Gedanken endgültig verdrängt hat: In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals der Frauen empfängt der 1. FFC Montabaur am Samstag, 15 Uhr, im Schulstadion Westerburg den Fußball-Zweitligisten Turbine Potsdam.