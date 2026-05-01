Nicht nur den Pokal im Blick 1. FFC Montabaur will in der Regionalliga noch klettern Marco Rosbach 01.05.2026, 12:06 Uhr

i Sein Blick schweift nicht nur in die Ferne Richtung Rheinlandpokal-Finale: Timo Kluger hat mit seinem 1. FFC Montabaur auch in der Regionalliga noch Ziele. Marco Rosbach

Endspurt in der Frauen-Regionalliga: Der 1. FFC Montabaur hat sich das Ziel gesetzt, in der Tabelle noch den ein oder anderen Platz gutzumachen, ehe das große Finale wartet. Das erste der letzten vier Punktspiele steht in Worms an.

Vier Spiele stehen für den 1. FFC Montabaur in der Frauen-Regionalliga noch aus, vier Gelegenheiten, sich für den Saisonhöhepunkt, das Rheinlandpokal-Finale in Andernach gegen den TuS Issel (Sa., 13. Juni, 18 Uhr), den nötigen Feinschliff zu holen. Das Restprogramm in der Punktrunde als reines Aufwärmprogramm zu sehen, ist Trainer Timo Kluger aber zu wenig.







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