Den Traum der Kleinen, sich im DFB-Pokal mit den Großen der Branche messen zu dürfen und nicht zuletzt relativ hohe Einnahmen generieren zu können, wollen die Außenseiter 1. FFC Montabaur und SC Siegelbach am Samstagnachmittag am Leben erhalten.

Das ist bei den Herren schlichtweg undenkbar: Um sich für die Hauptrunde im DFB-Pokal der Frauen zu qualifizieren, müssen die Vereine unterhalb des vierten Platzes in der 2. Bundesliga noch ein Qualifikationsspiel absolvieren, um letztlich bei den „großen Mädels“ mitmischen zu dürfen. So weit die schlechte Nachricht. Für den amtierenden Rheinlandpokalsieger 1. FFC Montabaur, der sich in Asbach den Pott durch einen 1:0-Finalsieg gegen den SC 13 Bad Neuenahr gesichert hatte, hat dieser diskutable Modus jedoch insofern etwas Gutes, weil den Schusterstädterinnen mit dem pfälzischen Ligakonkurrenten SC Siegelbach ein durchaus machbarer Kontrahent und nicht etwa ein finanzstarker und personell dementsprechend top aufgestellter Zweitligist vor die Nase gesetzt wird. An diesem Samstag stehen sich die beiden Regionalligisten ab 14 Uhr in Eschelbach gegenüber und wollen im Duell der Kleinen die Chance auf die Teilnahme am „richtigen“ DFB-Pokal unbedingt nutzen.

Der neue FFC-Trainer Timo Kluger ist guter Dinge, dass die von ihm angeleiteten Fußballerinnen aus der Kreisstadt im Lostopf bleiben. „Unsere Vorbereitung lief insgesamt zufriedenstellend, wir haben die fünf Neuen gut integriert und freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht.“ Mit der an einer Knieblessur laborierenden Luisa Limbach muss jedoch eine Leistungsträgerin aus der Schaltzentrale ersetzt werden. Wer füllt diese Lücke aus? „Das müssen wir auf mehrere Schultern verteilen“, so Kluger, der nach den Eindrücken der letzten Trainingseinheiten, also kurzfristig, über die Besetzung im defensiven Mittelfeld entscheiden wird.

Vor dem Gast aus Kaiserslautern, der sich zunehmend der Konkurrenz des mit seinen Frauen vehement in höhere Klassen strebenden Nachbarn 1. FCK konfrontiert sieht, hat Kluger großen Respekt. „Wir kennen sie, sie kennen uns. Sie backen wie wir recht kleine Brötchen und schaffen es immer, aus relativ wenig Mitteln ziemlich viel auf die Beine zu stellen.“ Da sich insgesamt die Kräfteverhältnisse aber zusehends in Richtung der auch im Männerbereich dominierenden Profiklubs verschieben und insgesamt ein Umbruch bevorsteht, meint Kluger demütig: „Wir sind froh, dass wir noch einmal dabei sein dürfen.“

Da käme für beide Vereine der Einzug in die erste Hauptrunde wie gerufen. Finanziell können die Frauen zwar von den garantiert sechsstelligen Erlösen bei den Männern zwar weiter nur träumen, aber es ist schon ein gravierender Unterschied, ob’s für die Quali-Runde vom DFB 30 Bälle (!) gibt oder bei einem Weiterkommen ein attraktives Los mehrere tausend Euro in die zumeist klammen Kassen der Klubs spült. Die Bälle wurden anlässlich einer Pokalbesprechung in der DFB-Zentrale in Frankfurt ausgehändigt, bei der der 1. FFC mit einer kleinen Delegation, darunter auch Timo Kluger, vertreten war. Kluger: „Kommt man tatsächlich weiter, dann bedeutet das ist für kleine Vereine wie Montabaur oder Siegelbach viel Geld.“