Heimspiel gegen den TuS Issel 1. FFC Montabaur setzt zum Sprung auf Platz fünf an Marco Rosbach 24.04.2026, 12:34 Uhr

i Grund zu jubeln haben wollen die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur, wenn sie am Sonntag den TuS Issel empfangen. Marco Rosbach

Man kennt sich, man schätzt sich - und man trifft noch zweimal in den finalen Saisonwochen aufeinander. Vor dem Pokalfinale zwischen dem 1. FFC Montabaur und dem TuS Issel steht das Punktspiel am Sonntag in Eschelbach.

Gleich zweimal stehen sich der 1. FFC Montabaur und der TuS Issel in dieser Saison noch gegenüber. Doch ehe das Finale um den Fußball-Rheinlandpokal der Frauen am 13. Juni (18 Uhr, in Andernach) in den Fokus rückt, steht das Duell der beiden Rheinlandrivalen in der Regionalliga Südwest auf dem Programm.







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