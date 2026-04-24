Man kennt sich, man schätzt sich - und man trifft noch zweimal in den finalen Saisonwochen aufeinander. Vor dem Pokalfinale zwischen dem 1. FFC Montabaur und dem TuS Issel steht das Punktspiel am Sonntag in Eschelbach.
Lesezeit 1 Minute
Gleich zweimal stehen sich der 1. FFC Montabaur und der TuS Issel in dieser Saison noch gegenüber. Doch ehe das Finale um den Fußball-Rheinlandpokal der Frauen am 13. Juni (18 Uhr, in Andernach) in den Fokus rückt, steht das Duell der beiden Rheinlandrivalen in der Regionalliga Südwest auf dem Programm.