Am vergangenen Wochenende noch beim Überflieger der Frauen-Regionalliga Südwest zu Gast, bekommt es der 1. FFC Montabaur jetzt auf eigenem Platz mit einem Gegner zu tun, der akut in Abstiegsnöten steckt. Ob sich mit den veränderten Vorzeichen auch das Ergebnis zum Guten wendet nach dem jüngsten 0:10-Debakel beim 1. FSV Mainz 05, muss sich zeigen. „Wir möchten unter Beweis stellen, dass das Ergebnis am Sonntag in Mainz von der Höhe her ein Ausrutscher war“, betont FFC-Trainer Frank Rath vor dem Heimspiel gegen den Vorletzten SV Ober-Olm (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz an der Waldschule in Horressen).

„Also sollten wir dem Gegner mit Respekt begegnen und uns nicht von der Tabellensituation täuschen lassen.“

Frank Rath, Trainer 1. FFC Montabaur

Der Blick zurück zeigt, wie gravierend die Unterschiede im Schatten des Mainzer Bruchwegstadions waren. Nach sieben Minute lag Montabaur bereits mit 0:2 zurück, zur Pause stand es 0:7, am Ende war das Ergebnis zweistellig. Zu beschönigen gab es dabei nichts, allenfalls festzustellen, dass die ambitionierten und mit völlig anderen Möglichkeiten arbeitenden 05erinnen an diesem Tag „zwei Klassen besser“ waren, wie Rath nach der bitteren Klatsche eingestand.

Jetzt sollte sich das Blatt wenden, hat der FFC im Vergleich zu den Gästen aus Ober-Olm doch 18 Punkte mehr geholt – und das bei einem ausgetragenen Spiel weniger. Montabaurs Trainer will derlei Zahlen aber nicht überbewerten. „In Ober-Olm selbst haben wir im Hinspiel kurz vor Schluss erst das 1:1 gemacht“, erinnert er sich an das Remis Mitte Oktober. „Also sollten wir dem Gegner mit Respekt begegnen und uns nicht von der Tabellensituation täuschen lassen“, warnt Rath vor jeder Form des Übermuts.

Personelle Lage bleibt angespannt

Die Zurückhaltung hat weitere Gründe. „Es fehlen wieder Mädels verletzungsbedingt“, erklärt der FFC-Coach. „Dafür kehrt Verena Weidung aus dem Urlaub zurück. Trotzdem müssen uns Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft auszuhelfen.“ Jammern will Rath aber nicht, „so ist im Moment eben die personelle Situation“, sagt er stattdessen.