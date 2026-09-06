Die Ausnahmestellung, die ein Gegner wie der FSV Mainz 05 II in der Regionalliga genießt, erkennen sie beim 1. FFC Montabaur an. Doch von Ehrfurcht keine Spur: Die Elf von Timo Kluger hat alles versucht, um das Unmögliche vielleicht doch zu schaffen.
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Die Ergebnisse bleiben knapp, doch wie in der Vorsaison, als es ein 3:4 und ein 1:2 gab, musste sich der 1. FFC Montabaur auch diesmal dem 1. FSV Mainz 05 II mit einem Tor Unterschied geschlagen geben. 0:1 (0:0) hieß es in der Partie der Frauen-Regionalliga Südwest, wobei ein Treffer in der 80.