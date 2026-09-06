Starker Kampf gegen Mainz II 1. FFC Montabaur rackert wie Schalke gegen die Bayern Marco Rosbach 06.09.2026, 17:27 Uhr

i Montabaurs Torfrau Kim Fischer bewahrte ihr Team erst vor dem Rückstand gegen Mainz, war dann aber machtlos, als sich ihre Abwehr die einzige Unachtsamkeit des Nachmittags erlaubte. Andreas Hergenhahn

Die Ausnahmestellung, die ein Gegner wie der FSV Mainz 05 II in der Regionalliga genießt, erkennen sie beim 1. FFC Montabaur an. Doch von Ehrfurcht keine Spur: Die Elf von Timo Kluger hat alles versucht, um das Unmögliche vielleicht doch zu schaffen.

Die Ergebnisse bleiben knapp, doch wie in der Vorsaison, als es ein 3:4 und ein 1:2 gab, musste sich der 1. FFC Montabaur auch diesmal dem 1. FSV Mainz 05 II mit einem Tor Unterschied geschlagen geben. 0:1 (0:0) hieß es in der Partie der Frauen-Regionalliga Südwest, wobei ein Treffer in der 80.







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