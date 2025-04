Die warnenden und zugleich mahnenden Worte, die Frank Rath im Vorfeld des Auswärtsspiels beim SC Siegelbach bewusst gewählt haben dürfte, verfehlten ihre Wirkung nicht. Obwohl der Trainer des 1. FFC Montabaur in der Vorbereitung die nötige Anspannung und vielleicht auch eine gewisse Ernsthaftigkeit vermisst hatte, ließ sein Team auf dem Platz ordentlich die Muskeln spielen und setzte sich beim Tabellenachten der Frauenfußball-Regionalliga Südwest mit 7:0 (4:0) durch. Damit verkürzten die Westerwälderinnen den Rückstand auf den 1. FC Riegelsberg und haben bei einem Spiel weniger gute Chancen, auf Platz fünf oder sogar noch weiter nach oben zu klettern.

Hilfe aus der zweiten Mannschaft

„Das war eine gute Leistung gegen einen nicht ganz so guten Gegner“, ordnete Rath das Geschehen im Kaiserslauterner Stadtteil ein. Die Gastgeber hätten genau wie sein Team auch personelle Probleme gehabt und daher nicht allzu viel Widerstand leisten können. Dass bei Montabaur die vielen Ausfälle nicht ins Gewicht fielen, hatte Rath auch den Leihgaben aus der eigenen Reserve zu verdanken. Neele Ortseifen rechts in der Abwehrkette und Lea Kruklinski links im Mittelfeld rückten in die Startelf „und machten ihren Job wirklich gut“, wie der FFC-Coach betonte. „Da kann ich mich nur bedanken.“

Schon in der ersten Halbzeit setzten die erfahrenen Luisa Limbach (12.) und Verena Weidung (15.) mit ihrem Doppelschlag ein Zeichen. Als Torjägerin Marie Fischer (30.) und erneut Weidung (44.) nachgelegt hatten, war das Spiel aus Raths Sicht praktisch entschieden. „In der Pause habe ich den Mädels gesagt, dass sie keine Kapriolen machen, sondern die Sache einfach vernünftig zu Ende spielen sollen. Das haben sie gemacht“, berichtete der FFC-Coach.

Drei Spielerinnen treffen doppelt

Die für die angeschlagene Marie Fischer eingewechselte Jessica Walther per Doppelpack (61., 75.) und Luisa Limbach (83.) ebenfalls mit ihrem zweiten Treffer schraubten das Ergebnis nach dem Wechsel in eine Höhe, die für Rath „absolut in Ordnung“ war. Alle Warnungen und Mahnungen schienen da längst verflogen zu sein.

1. FFC Montabaur: K. Fischer - Ortseifen (55. Bender), Lauer, Limbach, Talarek - Frensch (43. Walther), Bange, Weidung, Kruklinski (76. Schürmann) - M. Fischer, Helwing (55. Pies).