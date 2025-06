Zwei Tage hat der 1. FFC Montabaur seinen 20. Geburtstag auf der Sportanlage an der Waldschule in Horressen gefeiert und musste dabei so manchen Regenschauer samt Gewitter überstehen. Zum Abschluss war aber eitel Sonnenschein angesagt – in jederlei Hinsicht.

Bei bestem Wetter trat die Bezirksliga-Mannschaft des FFC zum letzten Saisonspiel gegen die SG Wienau an und setzte sich vor 150 Zuschauern mit 3:2 (2:1) durch. Damit verwertete das Team von Trainer Niklas Bay seinen „Meister-Matchball“, verteidigte Platz eins vor dem ebenfalls siegreichen SV Hundsangen (4:2 gegen Urbar II) und machte den Aufstieg in die Rheinlandliga perfekt.

Die Regionalliga-erfahrene Jessica Walther brachte Montabaur in Führung (20.). Zwar gelang Sara Benthaus der Ausgleich (40.), doch noch vor der Pause traf Wienaus Amelie Prie ins eigene Tor (43.). Als Ida Narewski für den FFC auf 3:1 erhöhte (65.), schien das Spiel gelaufen zu sein, ehe Jana Schmidt noch einmal verkürzte (85.). Dabei blieb es aber.