Nach verlorenem Pokal-Finale 1. FFC Montabaur hat mit Issel noch eine Rechnung offen Marco Rosbach 28.08.2026, 15:27 Uhr

i Wenn es am Sonntag zum Wiedersehen mit dem TuS Issel kommt, wird der 1. FFC Montabaur auf Carolin Dillenburg (rechts) verzichten müssen. Sie wurde nach einem Bruch im Unterarm bereits operiert. Zuletzt standen sich beide Teams am 12. Juni im Rheinlandpokal-Finale gegenüber – mit dem besseren Ende für Issel. Tobias Jenatschek

Aus der Regionalliga Südwest sind der TuS Issel und der 1. FFC Montabaur seit zwei Jahrzehnten nicht wegzudenken. Am Sonntag kreuzen sich die Wege in Issel, wo die Gäste aus dem Westerwald alles daran setzen werden, eine Rechnung zu begleichen.

Der Saisonstart in der Frauen-Regionalliga Südwest hat es in sich für die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur. Dem 1:1 gegen den alten Rivalen SC 13 Bad Neuenahr zum Auftakt folgt am Sonntag (15 Uhr) das Auswärtsspiel beim nicht minder gut bekannten TuS Issel.







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