Aus der Regionalliga Südwest sind der TuS Issel und der 1. FFC Montabaur seit zwei Jahrzehnten nicht wegzudenken. Am Sonntag kreuzen sich die Wege in Issel, wo die Gäste aus dem Westerwald alles daran setzen werden, eine Rechnung zu begleichen.
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Der Saisonstart in der Frauen-Regionalliga Südwest hat es in sich für die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur. Dem 1:1 gegen den alten Rivalen SC 13 Bad Neuenahr zum Auftakt folgt am Sonntag (15 Uhr) das Auswärtsspiel beim nicht minder gut bekannten TuS Issel.