„Da sind wir noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen. Wir haben mit viel Glück gewonnen“, erklärte FFC-Trainer Frank Rath nach der ersten Begegnung des FFC auf dem neuen Kunstrasenfeld im Mons-Tabor-Stadion. In der Regionalliga der Frauen setzte sich seine Mannschaft gegen Wormatia Worms mit 3:2 (1:0) durch. Nach einer zwischenzeitlich komfortablen 2:0-Führung für den 1. FFC Montabaur kamen die Wormser in der Schlussviertelstunde noch zum Ausgleich. Den Schlusspunkt der Partie bescherte allerdings FFC-Stürmerin Marie Fischer, die mit ihrem dritten Tor des Tages den Heimsieg perfekt machte.

Marie Fischer wird zur Spielerin des Tages

Ihre Klasse stellte FFC-Stürmerin Fischer das erste Mal in der 40. Minute unter Beweis. Aus rund 16 Metern nahm sie sich ein Herz, die Kugel schlug unhaltbar im rechten oberen Winkel ein. Der FFC ging mit einer Führung in die Halbzeit. Nach 58 Minuten erhöhte Fischer nach einem Steilpass von Luna Helwing auf 2:0. In der Schlussviertelstunde machten es die Wormser noch mal spannend. In vier Minuten trafen sie erst zum 2:1-Anschluss (78.) und kurze Zeit später zum 2:2 (82.). „Da mussten wir uns mal kurz schütteln“, beschrieb Rath die fahrlässigen Minuten seiner Mannschaft. In der 86. Minute traf die abermals überragende Fischer nach einem Alleingang dann zum 3:2-Endstand für Montabaur. „Wir haben Maries Schnelligkeit perfekt ausgenutzt“, freute sich der FFC-Coach.

„Mit bisschen viel Glück haben wir 3:2 gewonnen.“

Frank Rath, Trainer 1. FFC Montabaur

„Wir haben das Spiel viel zu spannend gemacht. Wir hatten viele Chancen und viele Eckbälle, die wir teilweise kläglich vergeben haben“, erklärte Rath. „In der zweiten Halbzeit war es kein gutes Spiel. Mit bisschen viel Glück haben wir 3:2 gewonnen. So ist das halt, wenn man nicht unten drin steht“, bilanzierte er. „Die drei Punkte sind unter Dach und Fach. Wie wir diese geholt haben, interessiert morgen keinen Menschen mehr“, war der Trainer nach der Partie einfach nur erleichtert.

1. FFC Montabaur – VfR Wormatia Worms (3:2) (1:0)

1. FFC Montabaur: Schürmann – Beck, Pies, Lauer, Hof – Frensch (65. Jung), Weidung, Bange, Olgemann (89. Konstantinov) – Helwing (74. Walther), Fischer.

Tore: 1:0, 2:0 Marie Fischer (40., 58.), 2:1 Stella Marie Licht (78.), 2:2 Victoria Bode (82.), 3:2 Fischer (86.).