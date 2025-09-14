Den FC Urbar hat der 1. FFC Montabaur zwar ungefährdet in die Schranken gewiesen, eine Glanzleistung war das Heimspiel gegen den Regionalliga-Neuling aber nicht. Um gegen stärkere Gegner zu bestehen, muss die Chancenverwertung besser werden.

Nach vier Spieltagen liegt der 1. FFC Montabaur in der Frauen-Regionalliga Südwest wieder im Soll. Hatten sich die Fußballerinnen aus der Kreisstadt nach ihrem Auftaktsieg in Ober-Olm zuletzt den Top-Teams aus Saarbrücken und Bad Neuenahr geschlagen geben müssen, wurden sie im Heimspiel gegen den bis dahin punktgleichen Aufsteiger FC Urbar ihrer leichten Favoritenrolle gerecht und setzten sich mit 2:0 (1:0) durch. Damit orientierte sich die Mannschaft von Trainer Timo Kluger zwar Richtung obere Tabellenhälfte, rundum zufrieden war der Trainer aber nicht.

Gäste ohne Volker Schmidt von Tippelskirch

„Das Erfreuliche heute: Die Null hat gestanden, und wir haben die drei Punkte“, brachte der FFC-Coach seine Sicht aufs Spiel auf den Punkt. Vieles andere an den gut 90 Minuten auf dem tiefen Rasenplatz in Eschelbach löste bei ihm allerdings eher gemischte Gefühle aus. Positiv war sicher, dass Montabaur auch im Nachbarschaftsduell gegen Urbar zu einigen Chancen kam. Doch abermals ließ der amtierende Rheinlandpokalsieger und DFB-Pokal-Teilnehmer zu viel liegen. „Und dann weißt du nicht, ob so ein Spiel nicht doch noch einmal kippt“, kommentierte Kluger das Geschehen, in dem die Gäste, bei denen nicht der Wirgeser Volker Schmidt von Tippelskirch, sondern Patrick Höger auf der Bank saß, allerdings selbst äußerst harmlos blieben.

„Wir hatten keinen einzigen Eckball gegen uns“, meinte Montabaurs Trainer, das sage wohl viel aus über die „Offensivgefahr“ des Regionalliga-Neulings. Ganz anders seine Mannschaft in der ersten Halbzeit. Was mit einem Lattentreffer von Luna Helwing bereits in der dritten Minute vielversprechend begann, setzte sich mit etlichen Hochkarätern fort. In den Minuten 9, 15, 29 und 34 liefen Marie Hof, Helwing und zweimal Marie Fischer mehr oder weniger ungestört auf das FC-Gehäuse zu, ohne den Ball darin zu versenken. Erst in der 38. Minute brach Torjägerin Fischer den Bann und sorgte für das „längst überfällige 1:0“, wie Kluger meinte.

„Irgendwann haben wir das Fußballspielen dann leider eingestellt. Das hat mir ganz und gar nicht gefallen.“

Timo Kluger, Trainer 1. FFC Montabaur

Als Helwing kurz nach dem Wechsel eine schöne Einzelleistung mit dem 2:0 krönte (49.), schien der Weg bereitet zu sein für einen deutlichen Sieg. „Wir hatten auch noch die ein oder andere Möglichkeit, aber die Kräfteverhältnisse waren nicht mehr ganz so deutlich“, bemängelte Montabaurs Trainer eine gewisse Nachlässigkeit. „Irgendwann haben wir das Fußballspielen dann leider eingestellt. Das hat mir ganz und gar nicht gefallen.“ Das Gefühl des Trainers: Hätte Urbar doch eine der Unachtsamkeiten seines Teams mit dem Anschlusstreffer bestraft, wäre es vielleicht noch mal eng geworden. Und das könne man sich gegen einen solchen Gegner in dieser Klasse nicht erlauben.

1. FFC Montabaur: K. Fischer – Gateau, Lauer, Pies, Dillenburg – Theis (46. Weidung), Bange, Limbach (78. Noll), M. Hof (67. Mohrs) – M. Fischer (55. Walther), Helwing.