Volleytreffer gegen Hoffenheim 1. FC Köln gewinnt Mädchenturnier des SV Hundsangen Marco Rosbach 09.03.2026, 21:20 Uhr

i Gegen Eintracht Frankfurt zogen die Talente des SV Hundsangen (rote Trikots, vorne Amelie Herzmann) zwar mit 0:3 den Kürzeren, gegen den späten Sieger 1. FC Köln erkämpften sie zuvor aber ein beachtliches 0:0. Andreas Hergenhahn

Der 1. FC Köln setzte sich beim AZE-Cup des SV Hundsangen durch, im Finale des hochkarätig besetzten Turniers für U13-Juniorinnen behaupteten sich die FC-Talente gegen Hoffenheim. Zuvor hatten sie aber ausgerechnet gegen die Gastgeberinnen Probleme.

Der 1. FC Köln vor der TSG 1899 Hoffenheim, Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt: Vier der Favoriten haben sich am Ende behauptet bei der vierten Auflage des Autozentrale-Eichmann-Cups für U13-Juniorinnen, die im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des SV Hundsangen ausgetragen wurde.







