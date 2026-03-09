Der 1. FC Köln setzte sich beim AZE-Cup des SV Hundsangen durch, im Finale des hochkarätig besetzten Turniers für U13-Juniorinnen behaupteten sich die FC-Talente gegen Hoffenheim. Zuvor hatten sie aber ausgerechnet gegen die Gastgeberinnen Probleme.
Der 1. FC Köln vor der TSG 1899 Hoffenheim, Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt: Vier der Favoriten haben sich am Ende behauptet bei der vierten Auflage des Autozentrale-Eichmann-Cups für U13-Juniorinnen, die im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des SV Hundsangen ausgetragen wurde.