Montabaur mit starker Leistung 0:0 in Riegelsberg macht beim FFC Lust auf mehr Marco Rosbach 17.05.2026, 15:53 Uhr

i Montabaurs Verena Weidung verdiente sich Bestnoten beim 0:0 ihres 1. FFC Montabaur beim 1. FC Riegelsberg. Andreas Hergenhahn

Die Schlussphase der Saison dient dem 1. FFC Montabaur, die nötige Spannung für den Saisonhöhepunkt aufzubauen. Das 0:0 in Riegelsberg war auf dem Weg zum Rheinlandpokal-Finale ein wichtiger Schritt.

Zweieinhalb Stunden hin, zweieinhalb Stunden zurück – und das für ein 0:0, das wohl die Chance gekostet hat, den Gegner in der Tabelle der Frauen-Regionalliga Südwest noch zu überholen. Das Sonntagsprogramm des 1. FFC Montabaur lässt kein großes Vergnügen vermuten, doch Trainer Timo Kluger betonte nach dem torlosen Remis beim oberen Tabellennachbarn 1.







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