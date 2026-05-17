Die Schlussphase der Saison dient dem 1. FFC Montabaur, die nötige Spannung für den Saisonhöhepunkt aufzubauen. Das 0:0 in Riegelsberg war auf dem Weg zum Rheinlandpokal-Finale ein wichtiger Schritt.
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Zweieinhalb Stunden hin, zweieinhalb Stunden zurück – und das für ein 0:0, das wohl die Chance gekostet hat, den Gegner in der Tabelle der Frauen-Regionalliga Südwest noch zu überholen. Das Sonntagsprogramm des 1. FFC Montabaur lässt kein großes Vergnügen vermuten, doch Trainer Timo Kluger betonte nach dem torlosen Remis beim oberen Tabellennachbarn 1.