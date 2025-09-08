Die SG Mudersbach/Brachbach konnte in der Fußball-Bezirksliga Westfalen die zweite Partie in Folge gewinnen. Durch den 2:1-Erfolg beim SV Rothemühle steht das Team von Trainer Timo Schlabach jetzt im Tabellenmittelfeld.

Die SG Mudersbach/Brachbach konnte in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) den zweiten Sieg in Folge einfahren. Auswärts beim SV Rothemühle gewann die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach mit 2:1 (0:0). Der Mudersbacher Stürmer David Floris wurde mit seinem Doppelpack zum Matchwinner für die Gäste, die jetzt im Tabellenmittelfeld angekommen sind.

„Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir eine andere Leistung zeigen wollen als in der Vorwoche. Die Dinge, die wir verlangt haben, haben die Jungs dann auch super umgesetzt. Wir wollten mehr Emotionen auf dem Platz haben, das hat die Mannschaft besser gemacht“, erklärte Mudersbach-Trainer Schlabach. „Das war von beiden Seiten sicherlich kein gutes Spiel, am Ende haben wir aber verdient gewonnen, weil wir zielstrebiger waren und die besseren Chancen hatten. Daher nehmen wir die Punkte natürlich sehr gerne mit“, freute sich der 44-Jährige.

„Wir nehmen die Punkte natürlich sehr gerne mit.“

Timo Schlabach, Trainer SG Mudersbach/Brachbach

In die nächsten Wochen dürften die Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach mit ordentlich Selbstvertrauen gehen. „Unsere Punkteausbeute ist total in Ordnung bisher. Die zwei Siege geben uns Aufwind für die kommenden Wochen, in denen wir weiter Punkte sammeln wollen“, blickt Schlabach zuversichtlich voraus.

Beide Mudersbacher Tore erzielte Neuzugang David Floris. „Das erste Tor war ein toller Kopfball, das zweite war eine schöne Einzelaktion. Er hat in den vergangenen Wochen viel leiden müssen. Für uns alle war es nur eine Frage der Zeit bis der Knoten bei ihm platzt. Das ist jetzt hoffentlich gelungen. Ich freu mich extrem für den Jungen“, fand Schlabach lobende Worte für seinen Stürmer.

SG Mudersbach/Brachbach: Hautzel – Hartmann (65. Nicodemus), Kempf, Schütz, Tizon-Gomez – Heidrich, Zips, Dreker, Adanic, Otto ((46. Nickel) 84. Schlabach) – Floris (90. Haddouchi Bouylagman).