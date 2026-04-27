2:2 in Plettenberg Floris-Doppelpack beschert Mudersbach einen Punkt Jona Heck 27.04.2026, 12:26 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen endete das Duell der Tabellennachbarn Plettenberg und Mudersbach 2:2. Mudersbachs Stürmer David Floris traf doppelt, Marius Dreker sah spät die Rote Karte.

Die SG Mudersbach/Brachbach hat in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) trotz Verletzungssorgen ein 2:2 (1:1)-Unentschieden beim TuS Plettenberg geholt. In einer ausgeglichenen Partie der Tabellennachbarn egalisierte die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach zwei Mal einen Rückstand und belohnte sich nach 90 Minuten mit einem Punkt.







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