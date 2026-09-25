Heimspiel in Brachbach Findet Mudersbach gegen Gerlingen zurück in die Spur? Jona Heck 25.09.2026, 12:44 Uhr

i In der vergangenen Saison setzte es für die SG Mudersbach/Brachbach (in Blau) zwei Niederlagen gegen den FSV Gerlingen (in Schwarz). Manfred Böhmer/balu

Die SG Mudersbach/Brachbach kämpft gegen den starken FSV Gerlingen um Punkte und will auf heimischem Rasen ihre Anhänger begeistern und zurück in die Spur finden. Trainer Timo Schlabach warnt jedoch vor dem kommenden Gegner.

„Wir befinden uns aktuell wieder in einer schwierigen Situation“, sagt Timo Schlabach, Trainer der Bezirksliga-Fußballer der SG Mudersbach/Brachbach. In der vergangenen Woche schied die SG nicht nur in der ersten Pokalrunde gegen ihren Liga-Konkurrenten FC Eiserfeld aus, auch in der Liga gab es die erste Saisonniederlage.







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