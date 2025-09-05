Oftmals heißt es in Pokalspielen „David gegen Goliath“. Wenn dann der David gewinnt, ist der Jubel grenzenlos. So auch in der zweiten Runde des Westfalenpokals, in dem der TuS Erndtebrück den Tabellenführer der Regionalliga West besiegte.

Die Sportfreunde Siegen sind aktueller Tabellenführer der Regionalliga West. In der zweiten Runde des Westfalenpokals ging es am Donnerstagabend gegen den Westfalenligisten TuS Erndtebrück. Der TuS freute sich riesig über das Derby, welches mit 1683 Zuschauern enorm gut besucht war. Zu aller Überraschung gewann Erndtebrück nach 90 Minuten im Siegener Leimbachstadion mit 1:0 (0:0), der Jubel kannte keine Grenzen mehr. Ausgerechnet der Ex-Sportfreund Lars Schardt sorgte mit seinem Treffer für das doch sehr überraschende Ausscheiden der Siegener.

Siegens Trainer Thorsten Nehrbauer rotierte in der Startelf ordentlich. Spieler, die zuletzt wenige Minuten sahen, durften sich von Anfang an beweisen. Von Beginn an war es ein Spiel auf ein Tor, Siegen hatte meist den Ball, Erndtebrück konzentrierte sich auf das Verteidigen und hoffte, Nadelstiche setzen zu können. Zur ersten Siegener Chance kam es allerdings erst in der 28. Minute, als Erndtebrücks Torwart Niklas Pirsljin eine verunglückte Flanke übers Tor bugsierte.

„Im Pokal ist es immer schwer, das sieht man über viele Ligen hinweg.“

Thorsten Nehrbauer, Trainer Sportfreunde Siegen

Nun kamen die Sportfreunde immer öfter zu Torchancen, zeigten sich vor dem Tor aber nicht effizient genug. Zudem hatte Gäste-Torwart Pirsljin einen Sahnetag erwischt und hielt den Underdog in der Partie. So ging es torlos in die Pause – ein erster Teilerfolg für den TuS Erndtebrück. Der Außenseiter kam mit viel Dampf aus der Pause und schockte die Siegener in der 55. Minute. Lars Schardt verwandelte einen Flachschuss eiskalt aus halbrechter Position. Nehrbauer wechselte daraufhin gleich vier Mal.

Das Bild blieb dasselbe: Siegen drückte, scheiterte aber immer wieder an Pirsljin und dem Aluminium. So blieb es beim 1:0-Auswärtserfolg des Underdogs, der damit in die nächste Runde einzieht. „Wir waren heute nicht effektiv genug. Im Pokal ist es immer schwer, das sieht man über viele Ligen hinweg. Auch wir haben uns zuvor in der ersten Runde gemüht. Heute waren wir die klar bessere Mannschaft und tun uns wieder schwer“, bilanzierte Nehrbauer nach dem Spiel.