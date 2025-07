Ein historisches Fußballfest steht dem Fußball-Oberligisten FV Engers am Samstag, 17. August (13 Uhr), bevor: Die „Jungs vom Wasserturm“ empfangen in der ersten Runde des DFB-Pokals den Bundesligisten und Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt. Kapitän Christian Meinert und seine Mitstreiter wollen dann dem WM-Siegtorschützen Mario Götze, Nationalspieler Johnny Burkardt und vielen weiteren Top-Profis Paroli bieten.

Die Euphorie im Verein und bei den Fans ist riesig – das zeigt auch der wahnsinnige Ansturm auf die Tickets: Beim einzigen öffentlichen Vorverkauf bildete sich eine kilometerlange Schlange durch Engers, das Spiel war in kürzester Zeit ausverkauft. „Dieses phänomenale Interesse freut uns natürlich unheimlich“, sagt FVE-Vorsitzender Martin Hahn. Er weiß aber auch, „dass wir leider auch viele Fans ohne Ticket wieder nach Hause schicken mussten“. Deshalb hatten die Vereinsverantwortlichen schon direkt nach der Auslosung alles versucht, die Kapazität des Koblenzer Stadions Oberwerth durch eine Zusatztribüne zu erhöhen. Dieses Vorhaben ließ sich aus mehreren Gründen jedoch am Ende nicht realisieren.

Übertragung in bester Bildqualität auf großer Videowand

Um den vielen Fans ohne Stadionticket dennoch ein unvergessliches Pokalerlebnis zu ermöglichen, stellt der FV Engers nun in Absprache mit dem DFB und dem übertragenden Sender Sky ein Public Viewing auf die Beine – und zwar in besonderem Ambiente: Im Engerser Schlosshof wird eine 4 x 2,5 Meter große, hochauflösende LED-Videowand auf einer Bühne aufgebaut. Das Spiel wird so in bester Bildqualität zu sehen sein. Einlass ist ab 12 Uhr, damit sich die Fans rechtzeitig die besten Plätze sichern können.

Nach dem Abpfiff wird auf der Leinwand auch das Spiel des 1. FC Köln in Regensburg zu sehen sein. Zudem steigt dann die große Pokalparty mit allen zurückkehrenden Stadionbesuchern und der Engerser Mannschaft. „Dass wir völlig unabhängig vom Ergebnis alle zusammen ein großes Fußballfest feiern werden, steht schon jetzt fest“, freut sich Martin Hahn.

Vorverkauf ab 1. August

Um die Kosten für Technik und Organisation zu decken, erhebt der FV Engers einen Eintrittspreis von 5 Euro (Vorverkauf) bzw. 7 Euro (Tageskasse). Karten sind ab dem 1. August erhältlich bei: