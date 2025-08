Wenn es am Sonntag im Erzgebirgsstadion in Aue zum Drittliga-Kracher gegen Hansa Rostock geht, wird ziemlich sicher der aus Emmelshausen stammende Tristan Zobel sein Drittliga-Debüt feiern.

Für den aus Emmelshausen stammenden Fußballer Tristan Zobel ist der Himmel momentan „veilchenblau“. Denn der 21-jährige Innenverteidiger dürfte am Sonntag um 13.30 Uhr für den Drittligisten Erzgebirge Aue vor ausverkauftem Haus gegen Hansa Rostock von Beginn an auflaufen. Denn hinter dem vom Zweitligisten SC Paderborn (Zobel hat dort noch einen Vertrag bis 2028, war vergangene Saison in der U23 Kapitän) an Aue ausgeliehenen 1,95-Meter-Mann liegt eine starke Vorbereitung.

Zuletzt bei der Generalprobe gegen Liga-Rivale Energie Cottbus gewann Aue ein packendes Duell 2:0. „Das gibt ein gutes Gefühl, auch wenn es nur ein Testspiel war“, sagt er. Eingelebt hat er sich im Erzgebirge bestens, die Vorbereitung war „sehr knackig, aber es macht viel Spaß“. Und Trainer Jens Härtel scheint ihm das Vertrauen zu schenken. In einem Spiel, dem alle in Aue entgegenfiebern. Auch Tristan Zobel. „Direkt gegen einen Titelfavoriten, die Hütte wird brennen“, freut er sich auf sein Drittliga-Debüt.