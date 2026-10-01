3:1 gegen Wiedenbrück Elsamed Ramaj schießt Siegen mit zwei Toren zum Sieg Jona Heck 01.10.2026, 08:55 Uhr

i Elsamed Ramaj (beim Jubel) wurde beim Flutlichtspiel in Wiedenbrück zum Matchwinner für die Sportfreunde Siegen am Mittwochabend. Marco Bader

Die Sportfreunde Siegen gewannen am Mittwochabend ihr Auswärtsspiel beim SC Wiedenbrück in der Fußball-Regionalliga West. Dabei hätte das Spiel vor allem in Halbzeit zwei auch kippen können, doch die Sportfreunde zeigten sich effizienter als der SC.

Die Sportfreunde Siegen bleiben in der Regionalliga West unter Trainer Volkan Uluc ungeschlagen. Am zehnten Spieltag fuhren die Sportfreunde einen 3:1 (2:0)-Auswärtssieg beim SC Wiedenbrück ein. Obwohl die Siegener als Favorit in die Partie gegangen waren, wurde es am Mittwochabend das erwartet schwierige Auswärtsspiel bei einem denkbar unangenehmen Gegner.







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