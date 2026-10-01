Die Sportfreunde Siegen gewannen am Mittwochabend ihr Auswärtsspiel beim SC Wiedenbrück in der Fußball-Regionalliga West. Dabei hätte das Spiel vor allem in Halbzeit zwei auch kippen können, doch die Sportfreunde zeigten sich effizienter als der SC.
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Die Sportfreunde Siegen bleiben in der Regionalliga West unter Trainer Volkan Uluc ungeschlagen. Am zehnten Spieltag fuhren die Sportfreunde einen 3:1 (2:0)-Auswärtssieg beim SC Wiedenbrück ein. Obwohl die Siegener als Favorit in die Partie gegangen waren, wurde es am Mittwochabend das erwartet schwierige Auswärtsspiel bei einem denkbar unangenehmen Gegner.