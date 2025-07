Dem mit dem ebenso überraschenden wie verdienten 2:1-Erfolg gegen den ambitionierten Ligakonkurrenten TuS Koblenz verbundenen Hoch folgte für die Oberligafußballer der Eisbachtaler Sportfreunde bei der zu hoch ausgefallenen 1:4 (0:2)-Niederlage gegen den gestandenen Hessenligisten SC Waldgirmes ein kleiner Rückschlag.

Koch muss früh hinter sich greifen

„Das war heute nix. Wir hatten einen denkbar schlechten Tag erwischt“, redete der Eisbachtaler Trainer Thorsten Wörsdörfer hinterher nicht um den heißen Brei herum. „Das war auf und außerhalb des Platzes eine Abkühlung“, brachte er seine Eindrücke auf den Punkt. Kaum hatte Schiedsrichter Henning Reif bei leichtem Nieselregen angepfiffen, da musste Keeper Felix Koch bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause die Kugel nach dem Abschluss von Gian Maria Olizzo auch schon aus seinem Netz fischen.

Wörsdörfer: „Da haben wir noch wie am Vortag bei der Hochzeit von Lukas Reitz Spalier gestanden und waren echt nicht gut disponiert.“ Der Ex-Profi monierte in besagten Szenen konkret zu viel Naivität auf der rechten Abwehrseite, die die Gäste aus dem mittelhessischen Lahnau konsequent zur Führung nutzten. So stellt man sich in Nentershausen einen Start in ein Spiel nun wahrlich nicht vor.

„Bei dem einen oder anderen unserer sonst so treffsicheren Jungs war offenbar bei Dauerregen das Pulver nass.“

Thorsten Wörsdörfer, Trainer Spfr Eisbachtal

Der SCW erhöhte durch Torben Höhn im Anschluss an eine Ecke gar auf 0:2 (18.). Es war jedoch beileibe nicht so, dass der Südwest-Oberligist gar nichts zu bestellen gehabt hätte. „Bei dem einen oder anderen unserer sonst so treffsicheren Jungs war offenbar bei Dauerregen das Pulver nass“, mutmaßte Wörsdörfer. Seine Mannschaft hielt nach Wiederanpfiff zwar viel besser dagegen, musste aber gleich nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Lirim Orani (Gehirnerschütterung) durch den sehenswerten Freistoßtreffer von Javier Recio Perez gar das 0:3 hinnehmen (54.).

Die Eisbären wollten dies jedoch nicht auf sich sitzen lassen. Nachdem ein Kopfball des jungen Innenverteidigers Matti Jung nicht von Erfolg gekrönt war, verkürzte Finn Müller mit einem satten Schuss ins lange Eck auf 1:3 (62.). Dass die Waldgirmeser kurz darauf durch Yannick Freischlad nach deiner Umschaltbewegung gegen zu offene Sportfreunde den alten Abstand wieder herstellten, kam einer Vorentscheidung gleich.

Am Mittwoch kommt der Hessenmeister

Wörsdörfer und sein Assistent David Meuer durften in der Folge dann aber zufrieden zur Kenntnis nehmen, dass ihre Jungs trotz der vorangegangenen strapaziösen ersten Trainingswoche dranblieben und alles taten, um das Resultat freundlicher zu gestalten. Doch der eine oder andere Hochkaräter blieb an diesem insgesamt recht gebrauchten Tag liegen.

Bereits am kommenden Mittwoch geht’s für Eisbachtal mit dem nächsten anspruchsvollen Testspiel weiter. Dann gibt ab 19.30 Uhr der amtierende Hessenmeister FSV Fernwald seine Visitenkarte in Nentershausen ab.