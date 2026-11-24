Sie machen zumeist kein großes Aufheben um ihr ehrenamtliches Engagement. Doch unlängst standen die oft still im Hintergrund wirkenden Menschen mal im Vordergrund: Der Vorstand des Fußball-Kreises hatte zum Ehrenamtstag nach Diez eingeladen.
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Ein Sonntagmorgen im November. Es nieselt, der Wind pfeift, das Thermometer zeigt knapp über null Grad Celsius an. Trotzdem schließt jemand das Tor zum Vereinsgelände auf. Mit klammen Fingern werden Eckfahnen aufgestellt, Linien gezogen und Netze kontrolliert.