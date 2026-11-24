Ehrenamtstag in Diez Ein Abend für die, die den Laden am Laufen halten Stefan Nink 24.11.2026, 19:00 Uhr

i Beim Ehrenamtstag in der Diezer Villa Oranien standen diejenigen im Mittelpunkt, ohne die kein Verein existieren könnte. Kreisvorsitzender Oliver Stephan (vorne rechts) und Patrik Klos, der Ehrenamtsbeauftragte des Verbandes (vorne links), ließen es sich nicht nehmen, „treuen Seelen“ der Vereine Danke für ihr zumeist jahrelanges Engagement zu sagen. Patrick Heim / Fußball-Kreis Rhein-Lahn

Sie machen zumeist kein großes Aufheben um ihr ehrenamtliches Engagement. Doch unlängst standen die oft still im Hintergrund wirkenden Menschen mal im Vordergrund: Der Vorstand des Fußball-Kreises hatte zum Ehrenamtstag nach Diez eingeladen.

Ein Sonntagmorgen im November. Es nieselt, der Wind pfeift, das Thermometer zeigt knapp über null Grad Celsius an. Trotzdem schließt jemand das Tor zum Vereinsgelände auf. Mit klammen Fingern werden Eckfahnen aufgestellt, Linien gezogen und Netze kontrolliert.







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