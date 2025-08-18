Die Sportfreunde Siegen scheinen ihr Spielglück wiedergefunden zu haben. Bei der Bundesliga-Reserve des 1. FC Köln war die Elf von Thorsten Nehrbauer nicht die bessere Mannschaft, aber definitiv die effizientere.

In der Fußball-Regionalliga West bleiben die Sportfreunde Siegen weiter ungeschlagen. Im Franz-Kremer-Stadion in Köln konnte der Aufsteiger gegen die Bundesliga-Reserve des 1. FC Köln mit 4:2 (1:0) gewinnen. Die Elf von Trainer Thorsten Nehrbauer scheint ihr Spielglück wieder gefunden zu haben, so zeigten sich die Sportfreunde vor dem Kölner Tor effizient und konnten eine eigentlich ausgeglichene Partie zu ihren Gunsten entscheiden. Siegen steht nach vier Spielen mit acht Punkten aktuell auf Rang zwei der Regionalliga, kann aber noch vom FC Gütersloh überholt werden.

Wenn du sie vorne nicht machst...

Zu Beginn der Partie lagen die optischen Vorteile aufseiten der Kölner. Der starke Siegener Keeper Justin Ospelt verhinderte nicht nur in der Anfangsphase viele Chancen des FC. Bereits nach 30 Minuten hatte sich der Liechtensteiner Nationalkeeper durch etliche Paraden die Bestnote verdient. In diese Phase fiel das überraschende 1:0 aus Sicht der Siegener. Dustin Willms nickte zur Gästeführung nach starker Flanke von David Kammerbauer ein (21.).

Die Kölner zeigten sich in Folge der Gästeführung wenig beeindruckt und waren um die schnelle Antwort bemüht. Doch das Bild war das gleiche: Siegen-Keeper Ospelt vereitelte eine Chance nach der anderen. So ging es mit einer glücklichen 1:0-Führung aus Sicht der Sportfreunde in die Pause. Ganz nach dem Motto „Wenn du sie vorne nicht machst, bekommst du sie hinten rein“ erhöhte Siegen nach der Halbzeit durch einen Kopfball von Cagatay Kader auf 2:0 (56.). Diesmal hatte der FC aber eine Antwort parat. Malek El Mala umkurvte Ospelt und schob zum Anschlusstreffer ein (63.).

Nehrbauers goldenes Händchen

Siegen-Trainer Nehrbauer wechselte in der Folge doppelt. Dennis Brock erzielte mit einem satten Schuss zunächst das 3:1 für Siegen (74.), ehe der eingewechselte Shaibou Oubeyapwa in der 79. Minute den Deckel drauf machte. Dem FC gelang in der 90. Minute noch Ergebniskosmetik, als Marvin Ajani noch zum 2:4-Endstand traf.