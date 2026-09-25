47.000 Euro an Spenden Die Lotto-Elf sorgt für ein Fußballfest in Demerath Alfons Benz 25.09.2026, 09:27 Uhr

i Die Lotto-Elf (in Gelb) um den vierfachen Torschützen Benjamin Auer (links) und Philipp Wollscheid gewann in Demerath mit 11:2 gegen den „FC Demerath & Friends“ um (von links) Stefan Weber, Torwart Sebastian Preß und Tobias Siepe. Alfons Benz

Toller Fußballabend in Demerath an der Grenze zum Landkreis Cochem-Zell: Die Lotto-Elf mit namhaften Ex-Profis war zu Gast und spielte für den guten Zweck. Eine Rekordsumme im Jahr 2026 kam zusammen für den schwerstkranken Felix aus Großlittgen.

Ein runder Geburtstag im Nachbarkreis Vulkaneifel, große Namen auf dem Rasen und eine Welle der Hilfsbereitschaft, bei der auch die Fußballszene aus dem Kreis Cochem-Zell stark vertreten war: Der FC Demerath hat sich zu seinem 50-jährigen Vereinsbestehen selbst das schönste Geschenk gemacht.







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