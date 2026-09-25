47.000 Euro an Spenden
Die Lotto-Elf sorgt für ein Fußballfest in Demerath
Die Lotto-Elf (in Gelb) um den vierfachen Torschützen Benjamin Auer (links) und Philipp Wollscheid gewann in Demerath mit 11:2 g
Die Lotto-Elf (in Gelb) um den vierfachen Torschützen Benjamin Auer (links) und Philipp Wollscheid gewann in Demerath mit 11:2 gegen den „FC Demerath & Friends“ um (von links) Stefan Weber, Torwart Sebastian Preß und Tobias Siepe.
Alfons Benz

Toller Fußballabend in Demerath an der Grenze zum Landkreis Cochem-Zell: Die Lotto-Elf mit namhaften Ex-Profis war zu Gast und spielte für den guten Zweck. Eine Rekordsumme im Jahr 2026 kam zusammen für den schwerstkranken Felix aus Großlittgen.

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Ein runder Geburtstag im Nachbarkreis Vulkaneifel, große Namen auf dem Rasen und eine Welle der Hilfsbereitschaft, bei der auch die Fußballszene aus dem Kreis Cochem-Zell stark vertreten war: Der FC Demerath hat sich zu seinem 50-jährigen Vereinsbestehen selbst das schönste Geschenk gemacht.
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