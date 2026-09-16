Neue Woche, neue Folge für unseren Fußball-Podcast „SpoRZfreunde“. Unsere Reporter sprechen in der aktuellen Episode über die Top-Themen vom vergangenen Fußball-Wochenende.

Torwart-Tore, Spielabbrüche und die Tabellenschlusslichter. In der aktuellen Folge unseres Fußball-Podcasts „SpoRZfreunde“ sprechen unsere Reporter Moritz Hannappel und Jona Heck über das Geschehen am vergangenen Wochenende auf den Sportplätzen unserer Region. Immer mehr Torhüter schießen für ihre Vereine die Elfmeter. Lautzerts Keeper Hrvoje Vincek gilt in der Fußball-Bezirksliga Ost als Pionier – nun schließen sich andere Keeper an. Werden wir dieses „Kuriosum“ in nächster Zeit immer öfter sehen?

Das Wetter prägte in vielen Spielklassen das Geschehen am Sonntag. Teilweise kam es sogar zu Abbrüchen. In der neuen Folge blicken wir auf genau diese Spiele und sprechen darüber. Zu guter Letzt blicken wir auf die Tabellenschlusslichter in verschiedenen Ligen und sprechen darüber, warum für diese Vereine noch überhaupt nichts verloren ist.

Die Podcast-Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!