Am Sonntag ist er im Leimbachtal angekommen, am Montag stand die Vorstellung sowie das erste Training auf dem Programm. Siegens neuer Trainer erklärt, worauf es nach dem schwachen Start nun ankommt. Schon am Freitag steht das erste Spiel an.
Lesezeit 4 Minuten
Hinter Tag eins im Leimbachtal ist ein Haken. So beschrieben die Sportfreunde Siegen den ersten offiziellen Arbeitstag des neuen Trainers Volkan Uluc auf ihren sozialen Medien. Nach der ersten Pressekonferenz mit dem Nachfolger des geschassten Boris Schommers stand zugleich auch die erste Trainingseinheit im Leimbachstadion auf dem Plan.