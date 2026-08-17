Der neue Coach legt los Das ist für Siegens neuen Trainer Volkan Uluc wichtig Moritz Hannappel 17.08.2026, 20:17 Uhr

i Der neue Sportfreunde-Coach Volkan Uluc (Mitte) bei seiner Vorstellung im Siegener Leimbachstadion mit Sportdirektor Nico Michaty (links) sowie SFS-Geschäftsführer Matthias Georg (rechts). Marco Bader

Am Sonntag ist er im Leimbachtal angekommen, am Montag stand die Vorstellung sowie das erste Training auf dem Programm. Siegens neuer Trainer erklärt, worauf es nach dem schwachen Start nun ankommt. Schon am Freitag steht das erste Spiel an.

Hinter Tag eins im Leimbachtal ist ein Haken. So beschrieben die Sportfreunde Siegen den ersten offiziellen Arbeitstag des neuen Trainers Volkan Uluc auf ihren sozialen Medien. Nach der ersten Pressekonferenz mit dem Nachfolger des geschassten Boris Schommers stand zugleich auch die erste Trainingseinheit im Leimbachstadion auf dem Plan.







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