Sportfreunde gewinnen mit 10:1 Cueto-Standards als Siegener „Waffe“ im Westfalenpokal Jona Heck 22.10.2026, 10:01 Uhr

i Immer wieder Lucas Cueto: Der ehemalige Drittligaprofi drehte vor allem mit seinen Standards in Halbzeit eins so richtig auf. Marco Bader

Im Westfalenpokal-Achtelfinale triumphierten die Sportfreunde Siegen mit einem beeindruckenden 10:1 gegen Iserlohn. Michel Stöcker traf gleich vier Mal. In der Regionalliga wird Schlusslicht Lotte als nächstes ins Visier genommen.

Die Sportfreunde Siegen haben ihre Pflichtaufgabe im Achtelfinale des Westfalenpokals souverän gelöst. Auswärts bei Westfalenligist FC Iserlohn ließ der Regionalligist keine Gnade walten und zeigte sich in prächtiger Torlaune. Nach 90 Minuten standen ganze zehn geschossene Siegener Treffer einem Iserlohner Tor auf der Anzeigetafel gegenüber.







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