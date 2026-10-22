Im Westfalenpokal-Achtelfinale triumphierten die Sportfreunde Siegen mit einem beeindruckenden 10:1 gegen Iserlohn. Michel Stöcker traf gleich vier Mal. In der Regionalliga wird Schlusslicht Lotte als nächstes ins Visier genommen.
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Die Sportfreunde Siegen haben ihre Pflichtaufgabe im Achtelfinale des Westfalenpokals souverän gelöst. Auswärts bei Westfalenligist FC Iserlohn ließ der Regionalligist keine Gnade walten und zeigte sich in prächtiger Torlaune. Nach 90 Minuten standen ganze zehn geschossene Siegener Treffer einem Iserlohner Tor auf der Anzeigetafel gegenüber.