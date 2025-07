Es war das erhoffte Fußball-Fest für (fast) alle im ausverkauften Siegener Leimbachstadion. 18.400 Zuschauer sahen am Mittwochabend eine klare 1:8-Testspielniederlage des Regionalligistens Sportfreunde Siegen gegen den Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund. „Das war heute über 90 Minuten eine Lehrstunde für uns“, wird Sportfreunde-Trainer Thorsten Nehrbauer auf der Siegener Homepage zitiert. Sein Gegenüber Niko Kovac, der mit Nehrbauer zusammen Ende der 1997/98 die Fußballschuhe für Bayer 04 Leverkusen schnürte, zeigte sich hinterher als guter Gast: „Man sieht, welche Präsenz der BVB hier im Siegerland hat. Siegen hat einige gute Aktionen gehabt, für beide Seiten war es ein schönes Spiel.“

Nach einer ersten Torannäherung von Nationalspieler Karim Adeyemi (8.), die SFS-Schlussmann Justin Opelt stark entschärfte, schalteten die Schwarz-Gelben anschließend mehrere Gänge höher. Nach einem zunächst geklärten Eckbal köpfte Elias Benkara nach der erneuten Flanke von Daniel Svensson zur Führung ein (13.). Yann Couto erhöhte nach sehenswerter Außenristflanke von Julian Brandt auf 2:0 für den Bundesligisten (16.). Brandt war es auch, der Marcel Sabitzer vor dem 0:3 bediente (25.). Die Kovac-Elf ließ die Zügel im Anschluss kein bisschen schleifen, bekamen es vom Regionalligaaufsteiger allerdings auch zu einfach gemacht. „Die Tore in der ersten Hälfte fallen natürlich zu leicht, weil wir keine Zweikämpfe führen“, monierte auch Nehrbauer.

Siegen legt Nettigkeit in Durchgang zwei ab

Adeyemi per sattem Flachschuss (28.), Brandt nach Vorlage Adeyemi (35.) sowie Brandt per Kopf nach Flanke von Pascal Groß (37.) schraubten das Ergebnis binnen weniger Minuten in die Höhe. Kurz vor der Pause hatten aber auch die Siegener Fans ein Tor zu bejubeln. Jubes Mba Tibah Ticha schickte Derrick Kyere in die Tiefe. Der Belgier im Trikot der „Krönchenkicker“steckte den Ball im Grätschen auf Josue Santo durch, der eiskalt vor BVB-Keeper Alexander zum 1:6-Ehrentreffer einschob (43.).

Im zweiten Durchgang legten die Gastgeber nach sieben Wechseln ihre Nettigkeit ab und agierten auch in den Zweikämpfen präsenter. Einzig Maximilian Beier (66.) und Reserve-Spieler Ayman Azhil, der einen Patzer von Siegens Opelt dankbar annahm (71.), reihten sich in der zweiten Halbzeit noch in die Dortmunder Torschützenliste ein. „Es hat heute sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich gern ein oder zwei Gegentore weniger gesehen hätte“, fand Nehrbauer versöhnliche Worte.

„Organisatorisch war das für ein Spiel, dass es hier 20 Jahre nicht gab, sehr gut. Vom Einlass über die Getränkestände bis zu den Buslinien hat das super funktioniert.“

Matthias Georg, Siegens Geschäftsführer

Abseits vom Sportlichen präsentierten sich die Siegerländer jedenfalls als würdiger Gastgeber. Auch wenn der Andrang so groß war wie seit 20 Jahren nicht mehr, konnte die Partie pünktlich beginnen. „Wir haben das Bochum-Spiel aus der zweiten Liga heute noch übertroffen und einen neuen Rekord für die Zeit nach dem Umbau des Leimbachstadions aufgestellt. Organisatorisch war das für ein Spiel, dass es hier 20 Jahre nicht gab, sehr gut. Vom Einlass über die Getränkestände bis zu den Buslinien hat das super funktioniert. Heute können alle Zuschauer zufrieden heimgehen.“