SF-Geschäftsführer im Gespräch
Bundesligist Gladbach testet Donnerstagabend in Siegen
Ob Siegens Geschäftsführer Matthias Georg hier im Vorfeld des 3. Spieltages der Fußball-Regionalliga West im Schalker Parkstadio
Ob Siegens Geschäftsführer Matthias Georg hier im Vorfeld des 3. Spieltages der Fußball-Regionalliga West im Schalker Parkstadion mit den Verantwortlichen des Bundesligistens Borussia Mönchengladbach über das Testspiel telefoniert? Wohl eher nicht. Im Kurzinterview mit uns skizziert Georg den Ablauf der Gespräche.
Marco Bader

Es ist ein Testspiel-Highlight für Spieler und Fans der Sportfreunde Siegen, wenn am Donnerstag Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach im Siegener Leimbachstadion gastiert. Geschäftsführer Matthias Georg spricht mit uns über die Begegnung. 

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Bundesliga im Leimbachstadion – wieder einmal. Zum Start der Länderspielpause darf sich der West-Regionalligist Sportfreunde Siegen auf das Kräftemessen mit Erstligist Borussia Mönchengladbach freuen (Donnerstag, 18.30 Uhr). Mit dabei könnte dann auch Alexander Blessin sein.
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