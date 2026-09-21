Es ist ein Testspiel-Highlight für Spieler und Fans der Sportfreunde Siegen, wenn am Donnerstag Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach im Siegener Leimbachstadion gastiert. Geschäftsführer Matthias Georg spricht mit uns über die Begegnung.
Lesezeit 3 Minuten
Bundesliga im Leimbachstadion – wieder einmal. Zum Start der Länderspielpause darf sich der West-Regionalligist Sportfreunde Siegen auf das Kräftemessen mit Erstligist Borussia Mönchengladbach freuen (Donnerstag, 18.30 Uhr). Mit dabei könnte dann auch Alexander Blessin sein.