Turbulente Tage im Leimbachtal
Boris Schommers startet mit Heimspiel gegen Düsseldorf
Fast auf den Tag genau vor sechs Jahren: Am 30. Oktober 2019 coachte Boris Schommers den 1. FC Kaiserslautern in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen seinen Ex-Verein 1. FC Nürnberg. Am Sonntag wird er das erste Mal im Leimbachstadion an der Seitenlinie gestikulieren.
Unter dem neuen Trainer wollen die Sportfreunde Siegen gegen Fortuna Düsseldorfs U23 zurück in die Erfolgsspur finden. Derweil äußern die Fans weiter Unverständnis über die Nehrbauer-Entlassung. Genaue Gründe will der SFS-Vorstand nicht ausbreiten.

Da war ordentlich was los im Leimbachtal in dieser Woche. Zunächst die überraschende Meldung über die Trennung von Aufstiegstrainer Thorsten Nehrbauer und Co-Trainer Sergen Yesilcaya – begleitet von viel Kritik der Siegener Anhänger auf den sozialen Medien des Vereins.

