Turbulente Tage im Leimbachtal Boris Schommers startet mit Heimspiel gegen Düsseldorf 31.10.2025, 11:25 Uhr

i Fast auf den Tag genau vor sechs Jahren: Am 30. Oktober 2019 coachte Boris Schommers den 1. FC Kaiserslautern in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen seinen Ex-Verein 1. FC Nürnberg. Am Sonntag wird er das erste Mal im Leimbachstadion an der Seitenlinie gestikulieren. Uwe Anspach/dpa. dpa

Unter dem neuen Trainer wollen die Sportfreunde Siegen gegen Fortuna Düsseldorfs U23 zurück in die Erfolgsspur finden. Derweil äußern die Fans weiter Unverständnis über die Nehrbauer-Entlassung. Genaue Gründe will der SFS-Vorstand nicht ausbreiten.

Da war ordentlich was los im Leimbachtal in dieser Woche. Zunächst die überraschende Meldung über die Trennung von Aufstiegstrainer Thorsten Nehrbauer und Co-Trainer Sergen Yesilcaya – begleitet von viel Kritik der Siegener Anhänger auf den sozialen Medien des Vereins.







Artikel teilen

Artikel teilen