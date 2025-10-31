Unter dem neuen Trainer wollen die Sportfreunde Siegen gegen Fortuna Düsseldorfs U23 zurück in die Erfolgsspur finden. Derweil äußern die Fans weiter Unverständnis über die Nehrbauer-Entlassung. Genaue Gründe will der SFS-Vorstand nicht ausbreiten.
Lesezeit 2 Minuten
Da war ordentlich was los im Leimbachtal in dieser Woche. Zunächst die überraschende Meldung über die Trennung von Aufstiegstrainer Thorsten Nehrbauer und Co-Trainer Sergen Yesilcaya – begleitet von viel Kritik der Siegener Anhänger auf den sozialen Medien des Vereins.