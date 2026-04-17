Siegen empfängt Gütersloh Boris Schommers erwartet einen abgebrühten Gegner Lukas Erbelding 17.04.2026, 13:30 Uhr

i Nach zuletzt zwei Niederlagen möchte Trainer Boris Schommers mit seinen Sportfreunden Siegen mal wieder einen Sieg einfahren. Marco Bader

Die Sportfreunde Siegen sind am Samstag in einem Heimspiel gefordert. Nach zwei Niederlagen soll gegen den FC Gütersloh mal wieder etwas Zählbares her.

Zuletzt mussten die Sportfreunde Siegen in der Fußball-Regionalliga West zwei Niederlagen in Folge hinnehmen. An diesem Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) möchten die Krönchenkicker im Heimspiel gegen den FC Gütersloh mal wieder einen Dreier landen.Am 8. April auf heimischem Geläuf gegen die Reserve von Borussia Dortmund (0:1) sowie am vergangenen Wochenende bei Rot-Weiß Oberhausen (1:3) gingen die Siegener jeweils leer aus.







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