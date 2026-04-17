Die Sportfreunde Siegen sind am Samstag in einem Heimspiel gefordert. Nach zwei Niederlagen soll gegen den FC Gütersloh mal wieder etwas Zählbares her.
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Zuletzt mussten die Sportfreunde Siegen in der Fußball-Regionalliga West zwei Niederlagen in Folge hinnehmen. An diesem Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) möchten die Krönchenkicker im Heimspiel gegen den FC Gütersloh mal wieder einen Dreier landen.Am 8. April auf heimischem Geläuf gegen die Reserve von Borussia Dortmund (0:1) sowie am vergangenen Wochenende bei Rot-Weiß Oberhausen (1:3) gingen die Siegener jeweils leer aus.