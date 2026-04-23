Siegen spielt in Düsseldorf Boris Schommers erwartet diesmal „eine andere Fortuna“ Lukas Erbelding 23.04.2026, 09:12 Uhr

i Die Sportfreunde Siegen (von links Kevin Goden, Malik Hodroj, Georgios Mavroudis, Ömer Tokac und Florian Mayer) ließen es gegen den FC Gütersloh richtig krachen und hoffen in Düsseldorf auf das nächste Erfolgserlebnis. Marco Bader

Die Sportfreunde Siegen feierten am vergangenen Wochenende einen 5:0-Kantersieg gegen den FC Gütersloh. Am Freitagabend möchte das Team von Boris Schommers in Düsseldorf nachlegen.

Mit Rückenwind treten die Sportfreunde Siegen ihre Auswärtsfahrt zum Spiel bei der Reserve von Fortuna Düsseldorf (Anpfiff: Freitag, 19.30 Uhr) an. Nach dem bemerkenswerten 5:0-Heimsieg gegen den FC Gütersloh wollen die Siegerländer in der Fußball-Regionalliga West nachlegen und ihre Position im oberen Tabellenmittelfeld festigen.







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