Die Sportfreunde Siegen feierten am vergangenen Wochenende einen 5:0-Kantersieg gegen den FC Gütersloh. Am Freitagabend möchte das Team von Boris Schommers in Düsseldorf nachlegen.
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Mit Rückenwind treten die Sportfreunde Siegen ihre Auswärtsfahrt zum Spiel bei der Reserve von Fortuna Düsseldorf (Anpfiff: Freitag, 19.30 Uhr) an. Nach dem bemerkenswerten 5:0-Heimsieg gegen den FC Gütersloh wollen die Siegerländer in der Fußball-Regionalliga West nachlegen und ihre Position im oberen Tabellenmittelfeld festigen.