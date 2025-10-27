Trainer-Knall in Siegen Boris Schommers ersetzt Aufstiegstrainer Nehrbauer 27.10.2025, 18:23 Uhr

i Während der Corona-Pandemie war Boris Schommers als Trainer beim damaligen Drittligisten 1. FC Kaiserslautern tätig. Nun folgt er beim West-Regionalligisten Sportfreunde Siegen auf Aufstiegstrainer Thorsten Nehrbauer, der am Montag von seinen Aufgaben entbunden wurde. Ronny Hartmann/dpa. dpa

Auch wenn die Sportfreunde Siegen seit nunmehr sechs Spielen auf einen Sieg warten, hatte man diese Trainer-Entscheidung nicht unbedingt kommen sehen. Mit Thorsten Nehrbauer muss ein Aufstiegsheld und Sympathieträger bei den Fans die Sachen packen.

Das sechste Spiel ohne Sieg hat das Fass wohl zum Überlaufen gebracht: Einen Tag nach der 1:3-Niederlage beim FC Gütersloh hat sich Fußball-Regionalligist Sportfreunde Siegen von ihrem Aufstiegstrainer und Sympathieträger Thorsten Nehrbauer getrennt. Zusammen mit der Meldung der Freistellung präsentierten die „Krönchenkicker“ gleich einen Nachfolger.







Artikel teilen

Artikel teilen