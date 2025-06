Das war eine gute Premiere auf dem Kunstrasenplatz in Kobern-Gondorf: Mit „Back to Bolzplatz“ startete der Fußballverband Rheinland seinen neuen Kleinfeldcup.

„Das war heute fast schon perfekt“, freute sich Jana Bouillon über ihre Teilnahme am ersten Turnier um den FVR-Kleinfeldcup „Back to Bolzplatz“. „Mein Freund hatte mich gefragt, ob ich Bock habe, mitzuspielen, und ich war gleich begeistert.“

Sechs Teams mit nicht ganz ernst gemeinten Bezeichnungen wir Horeb United (Eich), Afa Hahn, FC Bumpelsbach, Ü50 Hochwald/Geisfeld, Osthunsrücker Kamele (Kirchberg) oder die geilen Kerle (Dernau) hatten sich für die Premiere des DFB-Projektes gemeldet, hatten auf dem Kunstrasen in Kobern-Gondorf mächtig viel Spaß und kamen bei hochsommerlichen Temperaturen ganz schön ins Schwitzen. „So ähnlich war es auch bei Turnieren im Saarland, wo ich mitgespielt habe", fügte Bouillon mit einem Lächeln hinzu, „nur war es heute noch ein wenig wärmer."

Es soll ein flexibles Spielangebot geschaffen werden

Der FVR-Kleinfeld-Cup ist Teil eines DFB-Pilotprojekts zur Entwicklung alternativer Spielangebote. Der Fußballverband Rheinland (FVR) hatte als einer von sechs Landesverbänden in ganz Deutschland ein Pilotturnier ausgerichtet, um Erfahrungen zu sammeln. Gemeinsames Ziel des Deutschen Fußball-Bundes und der Landesverbände ist es, ein den regulären Spielbetrieb ergänzendes und flexibles Spielangebot zu schaffen, das auf die Wünsche der Spielerinnen und Spieler nach mehr Flexibilität, weniger Leistungsdruck und attraktiven Spielformaten eingeht.

Dies wird unter anderem dadurch unterstrichen, dass die Teilnehmer am Kleinfeld-Cup in Kobern-Gondorf im Vorfeld selbst mitbestimmt haben, nach welchen Regeln gespielt wird. Der FVR-Kleinfeld-Cup soll ein Angebot für den Wiedereinstieg sein, Spieler im Verein halten, neue Spieler gewinnen und vor allem Spaß machen.

nils-heinen-als-spielleiter Jörg Niebergall ingo-karst-als-spielleiter Jörg Niebergall horeb-united-weiss-fc-bumpelsbach-2 Jörg Niebergall fc-bumpelsbach-hochwaldgeisfeld-schwarz-1 Jörg Niebergall die-geilen-kerle-afa-hahn-rot-1 Jörg Niebergall fc-bumpelsbach-hochwaldgeisfeld-schwarz-1 Jörg Niebergall 1 / 6

Nicht nur die beteiligten Teams, auch die beiden am Turnier als Spielleiter beziehungsweise Turnierleiter fungierenden wie FVR-Mitarbeiter Nils Heinen und der Vorsitzende des Fußballkreises Koblenz, Ingo Karst, fanden lobende Worte für die Auftaktveranstaltung. „Wir sind insgesamt rundumzufrieden mit dem heutigen Tag. Die gemischten Teams aus Kreisliga-Spielerinnen und Spielern, Anfängern und erfahrenen Bolzplatzkickern hat super gepasst“, so Heinen. „Wir haben gesehen, dass das super zusammenpasst und wir genau die Zielgruppe getroffen haben. Die von den Teilnehmern selbst mitbestimmten Sonderregeln haben definitiv zu einer entspannten und fröhlichen Stimmung auf dem Sportgelände beigetragen. Das Fair-Play stand absolut im Vordergrund – so macht Fußball Spaß.“

„Wir werden nun die Erkenntnisse aus dem Turnier mit in den Austausch mit den anderen Landesverbänden nehmen und versuchen, das Konzept des Kleinfeld-Cups gemeinsam weiterzuentwickeln.“

Ingo Karst, Vorsitzender des Fußballkreises Koblenz

„Wir werden nun die Erkenntnisse aus dem Turnier mit in den Austausch mit den anderen Landesverbänden nehmen und versuchen, das Konzept des Kleinfeld-Cups gemeinsam weiterzuentwickeln“ fügte Karst hinzu. „Unser ganz herzlicher Dank gilt dem Ausrichter des SV Untermosel Kobern-Gondorf für die tatkräftige Unterstützung und die reibungslose Abwicklung.“

Beim Turnier spielte jeder gegen jeden, die Schiedsrichter griffen nur ein, wenn sie unbedingt gebraucht wurden. Das Turnier brachte mit besonderen Regeln frischen Wind auf den Platz: Es gab keine Abseits- und Rückpassregel, jeder dritte Eckball wurde mit einem Neunmeter belohnt, und bei einer Führung mit zwei Toren durfte die zurückliegende Mannschaft einen zusätzlichen Spieler einsetzen, bis sich der Rückstand auf ein Tor verkürzt. In den letzten beiden Spielminuten wurde ohne Torwart gespielt, wobei ein Handspiel im Strafraum automatisch als Tor für die angreifende Mannschaft gewertet wird. Spielerwechsel waren jederzeit als „fliegender Wechsel“ möglich.

Der 26-jährigen Jana Bouillon und ihrem Team hat es auch gefallen, auch wenn sie bei der abschließenden „Verlosung“ leer ausgingen. Da es keine Punkt- und Torwertung gab, galt es, einen Gewinner aus dem Lostopf zu zaubern. Das Team „Die wilden Kerle“ aus Dernau konnte sich freuen und darf nun den Fußballverband Rheinland vom 18. bis 20. Juli beim ersten DFB-Kleinfeld-Cup auf dem DFB-Campus in Frankfurt vertreten.