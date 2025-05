Benefizspiel in Bullay bringt stattliche Spende

In Bullay haben sich die „Meister von 2005" und die "Kicker gegen Krebs" zu einem Benefizspiel getroffen. Der „ Meister von 2005", das ist die SG Zell/Bullay/Alf, die damals mit dem Titel in der Fußball-Bezirksliga West als erste COC-Mannschaft den Sprung ins Verbandsoberhaus schaffte. „Ich habe mich mit Ralf Görgen zusammengesetzt und das Spiel geplant, mit der Bullayer Maikirmes als schönem Rahmen", so Organisator und TSV-Bullay-Vorständler Brian Fechner.

Der Bullayer Görgen – ehemaliges Linksverteidiger-Ass beim FSV Salmrohr zur Regionalliga-Zeit – ist ein fester Part des Teams „Kicker gegen Krebs“ (KgK). Er und Fechner waren beide Teil der „Aufstiegshelden" von 2005. „Statt Eintritt konnten die Zuschauer etwas spenden. So sind es bis jetzt schon über 2200 Euro geworden", freute sich Fechner über den Betrag, den er „KgK"-Chef Uwe Heinsdorf (ehemals SV Leiwen und FSV Salmrohr) übergeben kann. Die „Kicker gegen Krebs" gewannen die muntere Partie im Übrigen mit 4:2.