Es gibt einige Neuerungen bei den Fußballregeln. Vor allem das neue Zeitstrafensystem bei der Jugend bereitet dem Schiedsrichter-Lehrwart des Fußballkreises Rhein/Ahr, Michael Bell-Simons, einige Sorgen.

Während der Fußball-Ligabetrieb bei den Senioren schon seit einigen Wochen läuft, beginnt an diesem Wochenende auch die Jugend mit den ersten Ligaspielen. Zur neuen Saison gibt es nicht nur einige erhebliche Regeländerungen zu beachten, darüber hinaus hat sich entscheidendes bei den Durchführungsbestimmungen des Fußballverbandes Rheinland getan.

i Michael Bell-Simons, der Schiedsrichter-Lehrwart des Fußballkreises Rhein/Ahr. Wolfgang Treis

Michael Bell-Simons, Bruder von Bundesligaprofi Stefan Bell, begann 2016 seine Tätigkeit als Schiedsrichter. Seit dem vergangenen Jahr ist der 31-jährige gebürtige Wehrer Lehrwart im Fußballkreis Rhein/Ahr und pfeift bis einschließlich Rheinlandliga – und ist somit bestens informiert. Bell-Simons spricht mit unserer Zeitung über die neuen Regelungen.

Sind Sie als Schiedsrichter gut in die Saison gestartet, Herr Bell-Simons?

Mein erstes Pflichtspiel im Kreispokal verlief ohne Probleme. Am letzten Freitag durfte ich daraufhin das Spiel der Lotto-Elf mit zahlreichen Ex-Profis anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des FV Vilja Wehr pfeifen. Das war ein absolutes Highlight. Von daher war es ein ganz besonderer Saisonstart für mich persönlich.

Einige Veränderungen, darunter das Wiedereinwechseln bei den Senioren bis in die A-Klasse und die strikte Überprüfung der Acht-Sekunden-Regel des Torhüters, sind mittlerweile bekannt. Wie fallen Ihre ersten Erfahrungen damit aus und wie sind die Rückmeldungen von Kollegen und Trainern?

Die neue Acht-Sekunden-Regel ist in meinen Augen eine gute Lösung. Das sichtbare Anzählen macht es transparent und so ist die Akzeptanz aller Beteiligten größer. Zudem wurde die Spielstrafe mit dem Eckstoß statt eines indirekten Freistoßes sinnvoll entschärft. Beim Wiedereinwechseln gibt es mehr Vorbehalte. Manche sorgen sich um den Spielfluss und befürchten übermäßiges Zeitspiel, da es anders als im Profibereich keine begrenzte Zahl an Wechselfenstern gibt. Unsere Erfahrungen von den ersten Spieltagen bestätigen diese Sorge aber zumindest noch nicht.

Gibt es ansonsten noch wichtige Änderungen im Seniorenbereich, die bislang noch nicht so bekannt sind?

Die Regelhüter vom IFAB (International Football Association Board; Anm. d. Red.) haben einige weitere Änderungen vorgenommen. Etwa zur unabsichtlichen Doppelberührung beim Strafstoß, die nun nicht mehr zur Annullierung, sondern zur Wiederholung des Elfmeters führt oder der Ausführung des Schiedsrichter-Balls. Dies dürfte aber geringe Auswirkungen in der Praxis haben.

Am Wochenende geht es im Kreis ebenfalls in der Jugend mit dem Ligabetrieb wieder los. Auch hier hat sich einiges getan. Was genau?

Ich würde behaupten, es gab sogar eine kleine Regel-Revolution im Jugendbereich. Der FV Rheinland hat ein neues Zeitstrafenmodell eingeführt, das eine totale Abkehr vom bisherigen System darstellt. Für uns Schiedsrichter war die Zeitstrafe immer auch zusätzlicher Spielraum. Schwankte man bei einem harten Einsteigen zwischen gelb und rot, war die Zeitstrafe ein guter Mittelweg. Gab es mal eine Rangelei, schickte man die Streithähne zum Abkühlen für fünf Minuten runter. Das ist jetzt alles tabu, da der Ermessensspielraum abgeschafft worden ist.

Wie sieht das neue Zeitstrafenmodell konkret aus?

Im neuen System läuft es so: Begeht ein Spieler ein gelbwürdiges Vergehen, dann erhält der Spieler in genau vier Fällen zusätzlich zur Verwarnung eine Zeitstrafe: bei Simulieren, Verzögerung der Spielfortsetzung, unsportlichem Protestieren und Täuschen beim Strafstoß. In allen anderen Fällen dürfen wir keine Zeitstrafe aussprechen. Begeht ein verwarnter Spieler, egal ob mit oder ohne Zeitstrafe, ein weiteres gelbwürdiges Vergehen, fliegt er – wie im Seniorenbereich – mittels Gelb-Roter Karte vom Platz.

Was sind die Gründe für diese doch massiven Veränderungen?

Kurz gesagt, Druck von oben. Das bisherige System widersprach den IFAB-Richtlinien, da ein Spieler bis zu drei persönliche Strafen in einem Spiel erhalten konnte. Das war seit Jahren bekannt, geändert wurde aber nichts. Deshalb hat sich jetzt der DFB eingeschaltet und gesagt: Entweder gar keine Zeitstrafe mehr, oder das oben beschriebene System. Wir haben viel Aufklärungsarbeit bei den Schiedsrichtern geleistet und hoffen, dass die Umstellung schnell abläuft.