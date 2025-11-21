Dem Frost und Primus trotzen Bekannte Gesichter bei Siegens Gegner SC Fortuna Köln 21.11.2025, 11:34 Uhr

i Symbolbild: Regen sollte keinen Einfluss auf das Spiel im Leimbachstadion nehmen. Kommt dann aber noch der Frost dazu, wird das Spiel auf der Kippe stehen. In Siegen versuchen sie alles dafür, dass das Spiel angepfiffen wird. Bernd Thissen/picture alliance/dpa

Regionalliga West: Die Sportfreunde empfangen Tabellenführer Fortuna Köln, wenn der Rasen im Leimbachstadion vom Bodenfrost verschont bleibt. Beim Gegner stand ein ehemaliger Spieler des TSV Steinbach Haiger unter der Woche im Fokus.

Bis die herbeigesehnte Rasenheizung installiert werden kann (Planungen laufen, politische Absegnungen sind weiterhin noch nötig), müssen die Sportfreunde Siegen auch dieser Tage auf kreative Weise gegen den einsetzenden Bodenfrost vorgehen. Auch vor dem Spiel am Samstag, 14 Uhr, gegen Tabellenführer SC Fortuna Köln geht die Angst einer möglichen Absage rund um das Leimbachstadion umher.







