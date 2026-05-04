Torwart überrascht Kollegen Abschlag von Arik Schön segelt ins gegnerische Tor Stefan Nink 04.05.2026, 13:00 Uhr

i Ekin Saygili (rechts) rettete den D-Junioren der JSG Aar kurz vor dem Abpfiff einen Zähler gegen die JSG Siegtal/Heller Andreas Hergenhahn / Archiv. Andreas Hergenhahn

Ausgeprägt torhungrig präsentieren sich in der laufenden Saison die C-Jugend-Kicker der JSG Bad Ems-Nassau. Am Mittwoch besteht im Nachholspiel gegen die Wirgeser Reserve sogar die Chance auf Platz zwei zu springen.

Während das Gros der heimischen Fußball-Nachwuchsteams bereits vorgelegt hat, ist ein D-Junioren-Trio während dieser Woche im Einsatz: Am Hellenhahn steigt bereits am Dienstag ab 18 Uhr das Kreisderby TuS KK gegen JSG Rhein-Taunus, die JSG Lahn gibt am Mittwoch ab 18 Uhr ihre Visitenkarte bei Spitzenreiter Eisbachtal II in Nentershausen ab.







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