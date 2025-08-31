Das Bild der letzten Wochen bestätigte sich auch in Paderborn: Effiziente Siegener, jeder Spieler in Topform und ein unbezwingbarer Liechtensteiner Nationaltorwart zwischen den Pfosten – so reiten die Sportfreunde Siegen weiter die Euphoriewelle.

Durch den verdienten 2:0-Erfolg am Freitagabend bei der zweiten Mannschaft des SC Paderborn 07 bleiben die Sportfreunde Siegen ungeschlagen: Die Elf von Trainer Thorsten Nehrbauer hat damit die saisonübergreifende Tradition der letzten 34 Punktspiele fortgesetzt, in denen keine Partie verloren ging. Cagatay Kader und Shaibou Oubeyapwa stellten die Weichen schon vor der Pause auf Sieg, die Gastgeber blieben trotz einiger guter Chancen blass. Am Ende feierten die Siegener den dritten Dreier in Folge und verteidigten die Tabellenführung in der Regionalliga West.

Nehrbauer vertraute grundsätzlich der Startelf, die Wiedenbrück vor einer Woche besiegt hatte. Josue Santo kam für den gesperrten Arif Güclü ins Team, Shaibou Oubeyapwa rückte auf die linke Flügelposition, um Derrick Kyere zu ersetzen, der in Belgien weilte und seine Hochzeit feierte. 513 Zuschauer waren zu Gast in der Paderborner Home Deluxe Arena, was vor allem den Sportfreunden mehr vorgekommen sein dürfte, da die Siegener ihr Team ab der ersten Minute lautstark nach vorne peitschten.

Kaders Freistoß bringt Siegen auf die Siegerstraße

Nach einem Foul an Dustin Willms bekamen die Sportfreunde einen Freistoß zugesprochen. Dieser war natürlich eine Aufgabe für Standardspezialist Cagatay Kader. Und was macht man, wenn man seit Wochen in Topform ist? Man setzt den Freistoß in der 15. Minute mit Gefühl in den rechten Winkel. Paderborn zeigte sich wenig geschockt und spielte weiter auf Augenhöhe, doch Siegen zeigte sich vor der Pause erneut effizient. Shaibou Oubeyapwa sorgte mit seinem Tor für die komfortable 2:0-Pausenführung (35.).

Die zweite Halbzeit war zunächst geprägt von einer auf den Anschluss drängenden Heimelf, welche den Siegener Keeper Justin Ospelt aber einfach nicht überwinden konnte. In der Schlussphase bekam Siegen dann wieder mehr Räume und kam zu guten Chancen, die Effizienz aus der ersten Halbzeit fehlte aber. So blieb es beim 2:0-Auswärtserfolg und der Verteidigung der Tabellenführung in der Regionalliga West.