Auch im zweiten Spiel nach der Rückkehr in die Regionalliga West blieben die Sportfreunde Siegen ungeschlagen. Bei Borussia Dortmund II erkämpfte sich die Elf von Trainer Thorsten Nehrbauer nach einer emotionalen Achterbahnfahrt in Unterzahl spät ein Remis. Jubes Tich ließ vor 3507 Zuschauer im Stadion Rote Erde die 500 mitgereisten Siegener Fans jubeln, als er in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand einnickte.

Vier Tage nach dem Highlight gegen die erste Garde des BVB im Leimbachstadion setzte Nehrbauer in Dortmund auf die gleiche Elf, die auch zum Auftakt den SV Rödinghausen schlug. Lediglich Paul Polauke ersetzte, wie schon zur Halbzeit vor einer Woche, den angeschlagenen Florian Mayer im Abwehrzentrum. Die Gastgeber, die von SFS-Geschäftsführer Matthias Georg vor der Spielzeit zu einer der Meisterschaftsfavoriten auserkoren wurden, übernahmen gleich die Initiative und verbuchten die erste nennenswerte Torchance mit einem Lattentreffer durch Ousmane Diallo (19.).

Hodroj fliegt, Ticha nickt ein

Die Führung fiel allerdings auf der Gegenseite: Sommer-Neuzugang Hamza Saghiri eroberte den Ball in der Dortmunder Hälfte, spielte Josue Santo in der Spitze an, der wiederum auf Cagatay Kader weiterleitete. Die Siegener Nummer 10 kam aus acht Metern frei zum Schuss und netzte zum 0:1 ein (21.). Dieser Spielstand hatte bis zur 67. Minute Bestand, ehe der BVB II, der nach der Pause eine Drangphase entwickelte, einen Elfmeter zugesprochen bekam. Polauke soll gefoult haben, Tony Reitz verwandelte sich zum 1:1 (67.). Zu allem Überfluss musste in dieser Phase noch Malik Hodroj nach einem Foul von hinten mit Glattrot vom Platz (73.).

Und als der eingewechselte Arne Wessels zur 2:1-Führung für die „Schwarzgelben“ traf, schien die erste SFS-Auswärtsniederlage nach 18 Monaten besiegelt. Doch David Kammerbauer fand nach einem zunächst abgewehrten Freistoß mit seinem hohen Ball in den Dortmunder Strafraum Mitspieler Ticha, der die Siegerländer in der Roten Erde zum Jubeln brachte.