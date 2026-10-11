Gute Leistung der Sportfreunde 5:0! Siegen setzt Statement beim Sieg in Gütersloh Jona Heck 11.10.2026, 10:42 Uhr

i Robin Bormuth zeigte in seinem ersten Spiel, dass er seinen Sportfreunden Siegen viel Stabilität geben kann. Robin Bormuth ( Siegen ) Marco Bader

In der Regionalliga West setzten die Sportfreunde Siegen mit einem beeindruckenden 5:0-Sieg beim FC Gütersloh ein Ausrufezeichen. Die defensive Stärke um Neuzugang Robin Bormuth war direkt beim Debüt des erfahrenen Neuzugangs zu sehen.

Die Sportfreunde Siegen haben am zwölften Spieltag der Fußball-Regionalliga West ein Statement gesetzt und das Auswärtsspiel beim Tabellendritten FC Gütersloh mit 5:0 (2:0) gewonnen. Dabei überzeugten die Siegener voir 1573 Zuschauern im Heidewald über 90 Minuten auf allen Ebenen – sowohl spielerisch als auch kämpferisch.







Artikel teilen

Artikel teilen