In der Regionalliga West setzten die Sportfreunde Siegen mit einem beeindruckenden 5:0-Sieg beim FC Gütersloh ein Ausrufezeichen. Die defensive Stärke um Neuzugang Robin Bormuth war direkt beim Debüt des erfahrenen Neuzugangs zu sehen.
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Die Sportfreunde Siegen haben am zwölften Spieltag der Fußball-Regionalliga West ein Statement gesetzt und das Auswärtsspiel beim Tabellendritten FC Gütersloh mit 5:0 (2:0) gewonnen. Dabei überzeugten die Siegener voir 1573 Zuschauern im Heidewald über 90 Minuten auf allen Ebenen – sowohl spielerisch als auch kämpferisch.