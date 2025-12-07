4:3 nach 0:3 – Siegen dreht Spiel in nur 22 Minuten

Das war wahrlich nichts für schwache Nerven. Mit 0:3 lagen die Sportfreunde Siegen in der Fußball-Regionalliga West nach einer Stunde beim Tabellen-14. SV Rödinghausen in Rückstand, ehe ihnen eine spektakuläre und umjubelte Aufholjagd gelang.
Als Abdul Moursalim Fesenmeyer nach gut einer Stunde die durch den Doppelpack Eduard Probsts (14., 51.) herausgespielte Führung des SV Rödinghausen im Spiel der Fußball-Regionalliga West gegen die Sportfreunde Siegen auf 3:0 erhöht hatte, glaubten wohl selbst die allergrößten Optimisten im Lager der Krönchenkicker nicht mehr an ein Happy End.