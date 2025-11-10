Verein äußert Unverständnis 1:1 in Bonn: Siegener Fans wird der Eintritt verwehrt 10.11.2025, 14:36 Uhr

i Symbolbild Christoph Soeder/dpa. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Auf ihrer vereinseigenen Homepage äußern die Sportfreunde Siegen Unverständnis für den Ausschluss von Teilen der aktiven Fanszene. 100 Fans durften nicht in den Bonner Sportpark Nord. Auch auf dem Feld folgte ein früher Rückschlag.

Keinen Sieger gab es im Aufsteigerduell der Regionalliga West zwischen dem Bonner SC und den Sportfreunden Siegen. Nachdem beide Teams im Zuge eines Foulelfmeters trafen, stand es am Ende 1:1 (1:0). Insgesamt 1732 Zuschauer waren im Sportpark Nord vor Ort – 100 Zuschauern aus der aktiven Fanszene der Siegener wurde der Eintritt verwehrt.







Artikel teilen

Artikel teilen